В Марьиной Горке мать и ее 12-летний сын пострадали из-за вспыхнувшего на сковороде масла, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Вечером 4 февраля спасателям поступило сообщение о задымлении в квартире в Марьиной Горке. К месту вызова прибыли подразделения МЧС. Выяснилось, что хозяйка занималась готовкой и мытьем посуды, когда растительное масло в сковороде загорелось. «Женщина поставила сковороду с горящим маслом в мойку под воду, в результате чего оно разбрызгалось и загорелся натяжной потолок в кухне. Покидая горящее помещение, получили термические ожоги хозяйка квартиры (2% тела) и ее сын 2008 года рождения (11%). Пострадавшие госпитализированы», — рассказали в управлении.

Огнем поврежден потолок на площади 9 кв.м и имущество в кухне, потолок на площади 6 кв.м в коридоре.