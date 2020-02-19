В Мексике усилилась активность вулкана Попокатепетль, расположенного рядом со столицей страны. За последние сутки он произвел 234 выброса пепла, газа и пара, в его кратере произошло девять взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий.

Власти призвали население не приближаться к вулкану, особенно к его кратеру, и не допускать попадания пепла в дома.

Попокатепетль находится примерно в 70 км от Мехико. Он входит в число самых крупных и активных вулканов на территории Мексики.

БЕЛТА