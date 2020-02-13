В Минской области проживают свыше 3,5 тыс. бывших воинов-интернационалистов

В Минской области проживают 3556 бывших воинов-интернационалистов, в том числе 64 инвалида боевых действий на территории других государств, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Миноблисполкоме.

В регионе организована социальная поддержка и материальная помощь данной категории граждан. По данным на 1 февраля, выплаты получили свыше 700 воинов-интернационалистов и семей погибших солдат на общую сумму более Br41 тыс. Работа по их социальной поддержке продолжится.

Кроме того, ежегодно ко Дню памяти воинов-интернационалистов (15 февраля) во всех районах области проходят встречи с семьями погибших, инвалидами войны в Афганистане, руководителями общественных организаций.

Одна из таких встреч состоялась сегодня в Вилейке. К памятному знаку воинам-интернационалистам пришли, чтобы отдать дань памяти и уважения, не только участники афганской войны, но и их жены, дети и внуки. Всего в областном торжественном митинге, посвященном 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, приняли участие свыше 100 человек.

Присоединился к мероприятию и председатель Миноблисполкома Александр Турчин. Обращаясь к собравшимся, он подчеркнул, что в последние годы псевдоэксперты высказывали разные трактовки тех событий, но для Беларуси афганская история имеет однозначную оценку: никто не смеет ставить под сомнение героизм участников этой войны.

«Сегодня мы чтим память тех, кто остался под палящим солнцем Кабула и Кандагара, навсегда задержался в ущельях и на перевалах Афганистана. Среди этих воинов немало уроженцев Минщины. Только из Вилейского района в горящий афганский котел были направлены сотни молодых парней. Один из них, уроженец деревни Лески Николай Коляда, пал смертью храбрых, не дожив и до 20 лет. Его подвиг отмечен орденом Красного Знамени», — напомнил он.

При этом, продолжил губернатор, сегодня вспоминают не только Афганистан. «Благодаря своей боевой выучке и отваге белорусские офицеры и солдаты внесли большой вклад в освободительную борьбу многих народов. От имени жителей Минщины и меня лично примите слова искренней благодарности за ваше мужество и героизм, добросовестное выполнение воинского долга», — подчеркнул председатель Миноблисполкома.

В свою очередь председатель Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Валерий Гайдукевич отметил, что для воинов-афганцев этот день имеет такое же значение, как для ветеранов Великой Отечественной войны 9 мая. «Мы встречаемся, вспоминаем те события, участниками которых были, операции, в которых принимали участие. И, конечно же, разделяем боль с семьями, родными и близкими тех, кто не вернулся с той войны, а также тех, кто ушел от нас уже после нее, в мирное время», — сказал он.

Участники митинга почтили минутой молчания всех героев, погибших на войне, и возложили цветы к памятному знаку воинам-интернационалистам. После митинга состоялся тематический круглый стол и концертная программа «Пусть память говорит».-0-

Фото Миноблисполкома