В Минской области в 2020 году предложат купить акции 15 обществ и двух предприятий

В Минской области активизировалось реформирование структуры коммунальной собственности, в том числе путем продажи принадлежащих государству миноритарных пакетов акций на аукционах в торговой системе Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

В 2019 году с учетом законодательных корректировок впервые появилась возможность выставлять на биржевые торги акции, находящиеся в собственности административно-территориальных единиц, и продавать их единственному участнику. Минская область одна из первых выставила для продажи на аукционах в торговой системе биржи миноритарные пакеты акций открытых акционерных обществ «Техсервис-Долгое» (5,68%, областная собственность) и «Клецкая швейная фабрика» (18,08%, собственность Клецкого района).

Указанная доля государства в ОАО «Клецкая швейная фабрика» продана единственному участнику аукциона по цене Br93,4 тыс. Акции ОАО «Техсервис-Долгое» не нашли своего покупателя и будут выставлены на повторный аукцион в 2020 году, рассматривается вопрос о понижении начальной цены в соответствии с законодательством о приватизации. На биржевые торги дополнительно планируется выставить 16,54% акций ОАО «ПМК-4» (областная собственность), 11,84% акций ОАО «Ивенецкий завод художественной керамики» (собственность Воложинского района) и 7,02% акций ОАО «Забудова-строй» (собственность Молодечненского района).

В целом предложения по приватизации (продаже) по Минской области на 2020 год включают пакеты акций 12 обществ и одного предприятия. Помимо этого, акции трех обществ и одного предприятия предлагаются для продажи по конкурсу. Реализация акций и предприятий шести сельскохозяйственных организаций предусматривается в порядке и на условиях, определенных специальными указами №253 и №399.