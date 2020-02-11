В Минской области в 2020 году возведут 9 детских садов и начнут строить 3 школы

В Минской области в нынешнем году откроют девять детских садов и начнут строить три школы. Об этом сообщил сегодня заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Алексей Быков в пресс-центре БЕЛТА.



«В 2020 году будет сделан акцент на объекты образования. В основу было положено решение вопроса с дошкольными учреждениями: в текущем году планируется ввести в эксплуатацию девять детских садов, шесть из них — в Минском районе, еще три — в Смолевичах, Червене, Ивенце», — отметил Алексей Быков.

Также в столичном регионе приступят к строительству трех средних школ — в Смолевичах, Столбцах и Колодищах.

Говоря о городе-спутнике Смолевичи, он добавил, что в дальнейшем здесь будет создан квартал №2, где предусмотрено строительство жилья, еще одной школы и двух детских садов, а также ЖЭСа, почтового отделения, поликлиники.

В целом, подчеркнул представитель комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома, ежегодно инвестиционные программы столичного региона имеют социальную направленность: более 50% объектов приходится на учреждения культуры, образования и здравоохранения. Так, в 2019 году из 65 объектов социальными были 36: в основном это учреждения здравоохранения (12) и образования (12). В минувшем году была введена в эксплуатацию средняя общеобразовательная школа в Борисове и общежитие для учащихся Минского государственного колледжа искусств в Прилуках, завершили строительство терапевтического корпуса Минской районной больницы. В нынешнем году из 70 объектов в инвестиционной программе больше всего приходится на школы и детские сады (18).

Выросло и финансирование социальных объектов. В 2020 году на объекты социальной сферы выделено более Br120 млн. Для сравнения, в 2019-м было около Br100 млн.



