В Минской области за 2019 год число ИП выросло более чем на 8%

В Минской области за прошлый год более чем на 8% увеличилось количество индивидуальных предпринимателей по сравнению с 2018-м, сообщили корреспонденту БЕЛТА в инспекции Министерства по налогам и сборам по Минской области.

Так, по данным на 1 января 2020 года, в налоговых органах столичного региона на учете состояли свыше 41,6 тыс. индивидуальных предпринимателей. Для сравнения, на начало минувшего года их было около 38,4 тыс.

За 2019 год ИП внесли в бюджет более Br87 млн налогов и других платежей. Это на Br5,6 млн (на 6,8%) больше, чем было за 2018 год в сопоставимых ценах.

По информации налоговой инспекции региона, более половины индивидуальных предпринимателей (свыше 68%) применяют упрощенную систему налогообложения, доля их платежей в бюджет составляет 60% от всех поступлений ИП. Еще около 27% платят единый налог, их доля достигает почти 20%. Общий порядок налогообложения используют более 4% предпринимателей, удельный вес их поступлений превышает 20%.