В Молодечно откроют образовательный STEAM-центр

В гимназии №10 Молодечно 18 февраля торжественно откроется образовательный STEAM-центр, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Открытие центра стало возможно благодаря участию гимназии с ноября по декабрь 2018 года в республиканском конкурсе для учреждений образования «Хочу учиться в STEM-классе». Во втором этапе конкурса из 70 участников 12 лучших проектов были отмечены, 10 учреждений образования получили оборудование для открытия STEM-класса. Гимназия №10 Молодечно с проектом «Ежик в тумане» заняла 11-е место и была включена в резерв на открытие аналогичного центра.

Для организации образовательного центра закупили необходимое современное оборудование: ноутбуки последнего поколения, базовые и ресурсные наборы по робототехнике LEGO, телевизор, видеокамеру, микрофон, графический планшет.

STEAM-центр предоставит возможность учащимся под руководством специально подготовленных педагогов заниматься по основным STEАM-направлениям: это естественные науки, программирование, искусство, дизайн, инжиниринг. Для учащихся будут организованы факультативные занятия, объединения по интересам во внеурочное время и в шестой гимназический день. К обучению в центре планируется привлекать учащихся из учреждений образования всего Молодечненского района.

Создать STEАM-центр удалось благодаря обществу с ограниченной ответственностью «Апалон Аппс» (продуктовой компании занимающейся разработкой мобильных приложений и являющейся резидентом Парка высоких технологий) при поддержке ассоциации «Образование для будущего» и Молодечненского райисполком.

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