в Молодечно открыли образовательный STEAM-центр

Современный образовательный STEAM-центр открылся 18 февраля в гимназии № 10 Молодечно. Заниматься в нем будут как учащиеся этого учреждения, так и талантливые ребята из других школ района.

Со слов педагогов, STEAM-центр предоставит детям возможность изучать основные STEАM-направления, играющие ключевую роль в развитии современных компьютерных технологий: точные, естественные науки, программирование, искусство, дизайн, инжиниринг.

Кроме того, ребят ждут факультативные занятия, объединения по интересам во внеурочное время, а также в рамках шестого гимназического дня. И все это — бесплатно.

Предысторией открытия стало участие гимназии с ноября по декабрь 2018 года в республиканском конкурсе для учреждений образования «Хочу учиться в STEM-классе».

— Во втором этапе конкурса через нас прошло более 70 участников, — рассказывает директор Ассоциации «Образование для будущего» Александр Хомич. — Кто-то запомнился больше, кто-то меньше. Но не заметить гимназию № 10 с проектом «Ежик в тумане» и их большую красную кнопку с сиреной, которая подняла по тревоге весь наш офис, было просто невозможно.

По итогам конкурса учреждение образования заняло тогда одиннадцатое место и было включено в резерв на открытие STEM-центра.

— 18 февраля началась новая страничка в жизни гимназии, — говорит директор учреждения Татьяна Комкова. — Мы получили признание, сопровождение и техническую поддержку для реализации STEM-направления, а также проведения занятий по конструированию роботов, программированию и графическому дизайну.

Для работы образовательного центра было закуплено все необходимое оборудование: ноутбуки, базовые и ресурсные наборы по робототехнике LEGO, телевизор, видеокамера, микрофон, графический планшет.

— Это начало начал для того, чтобы наши школьники занимались высокими технологиями, — отметил во время открытия центра председатель Молодечненского райисполкома Юрий Горлов. — И сегодня каждый из ребят может проявить себя и в то же время понять, чем хочет заниматься в будущем, кем стать.

Продолжила мероприятие демонстрация проекта «Маяк», основанного на программном обеспечении мини-компьютера «Calliope mini», а также презентация физкультминутки «Робот делает зарядку».

Не менее интересно было и в фойе гимназии, где любители автогонок устроили соревнования при помощи дистанционного управления, а «Умники и умницы» 2-го «В» класса продемонстрировали на стенде защиту учебно-исследовательских работ «Всё ли правда в пословицах?» и «Как помочь ежику выбраться из тумана?».

На мастер-классе «Твой дизайн экосумки» учащиеся совместно с гостями декорировали и наносили логотип «STEAM» на экоподарок ручной работы, а во время Мagic slime — раскрывали секрет по созданию суперпопулярной игрушки.

Вниманию гостей были предложены флешмобы «Танец роботов», «Ракета» и арт-локации Robo Art, «СТО STEAM».

Марина СЛИЖ, фото автора