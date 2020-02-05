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В Турции из-за схода лавины погибли 23 спасателя

05.02.2020 0 Комментариев , 5 Просмотров

В Турции во время поисково-спасательной операции после схода лавины погибли 23 спасателя, сообщают местные власти.

По информации МВД Турции, несколько десятков спасателей искали выживших после схода лавины, когда на них обрушилась вторая волна стихии. В результате погибли 23 члена спасательной группы.

Как сообщалось, первая лавина сошла вечером 4 февраля на автодорогу Ван-Бахчесарай на востоке Турции и накрыла пассажирский микроавтобус. В результате погибли 5 человек.

Поисково-спасательные работы продолжаются, опасность лавин остается.

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Об авторе: redactor2

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