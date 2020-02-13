В Узденском районе пропала минчанка

Жительница Минска отправилась 4 февраля из агрогородка Хотляны Узденского района в столицу и пропала. Девушку ищет милиция.

Как сообщили в УВД Миноблисполкома, узденские правоохранители устанавливают местонахождение без вести пропавшей Сорокиной (Говорковой) Ольги Юрьевны.

Сообщается, что девушка 4 февраля 2020 года гостила у знакомой в Хотлянах Узденского района. В тот день около 20:00 она вышла из дома, намереваясь на маршрутном такси вернуться домой в Минск. После этого о ее местонахождении не известно.

Девушка родилась 21 мая 1993 года, уроженка и жительница Минска.

Приметы: на момент исчезновения на вид 25-30 лет, рост 165-170 см, плотное телосложение, лицо овальное, волосы черного цвета, волнистые.

Была одета в черную куртку ниже пояса, черные брюки, темные полуботинки.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении без вести пропавшей, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 185-60-53, +375 (29) 778-92-95 либо по телефону 102.