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В «Загорье» заехали 33 китайских студента, вернувшихся с родины в Беларусь

18.02.2020 0 Комментариев , 2 Просмотров

В Минский областной центр медицинской реабилитации «Загорье» заехали первые китайские студенты, вернувшиеся с родины в Беларусь, — 33 человека. В основном это студенты Белорусской государственной академии музыки, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

«Все они чувствуют себя хорошо, температуры ни у кого нет. Уже сегодня студенты пройдут необходимое обследование, — рассказала Юлия Бородун. — Кроме того, в течение дня в «Загорье» ожидается еще один заезд».

Пресс-секретарь Минздрава напомнила, что в «Загорье» обязательное оздоровление и акклиматизацию пройдут около 200 китайских студентов. Такие дополнительные меры созданы для тех, кто не контактировал с больными и не посещал эпидемически неблагополучные районы, а также тех, к кому применялись карантинные меры в КНР. Всего в Беларуси обучаются около 5 тыс. китайских студентов, большинство из них не выезжали на каникулы в Китай.

Случаи заболевания инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19, в Беларуси не зарегистрированы. Вместе с тем с 30 января в режиме повышенной готовности в стране работают санитарно-эпидемиологическая служба, скорая медицинская помощь, амбулатории, поликлиники и больницы. Организации здравоохранения готовы к приему пациентов с подозрением на заболевание и медицинскому наблюдению за контактными лицами. В диагностической лаборатории РНПЦ эпидемиологии и микробиологии обеспечено круглосуточное дежурство для проведения исследований и тестов.-0-

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Об авторе: redactor2

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