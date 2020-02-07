Вероника Кушелева: Проснулась счастливой!

Всю предыдущую неделю первая красавица области, 20-летняя Вероника Кушелева, ставшая обладательницей титула «Мисс Минщина», провела в общении с журналистами. Это приятные издержки популярности, как и бесконечные поздравления в соцсетях. О конкурсе, о своей мечте и о том, сколько времени нужно красавице на утренние сборы, – в интервью «МП».

Зачем красавицам такие конкурсы?

Эфиры на ТВ и радио, интервью в печатных изданиях и огромное количество фотографий в Сети, на которых Вероника в короне победительницы. Такого внимания, признается девушка, она не ожидала:

— Утром следующего дня я проснулась счастливой, хотя до конца так и не осознала, что произошло. В соцсетях — сплошные поздравления! А ведь я сама ни одной фотографии с короной или ленточкой победительницы не выложила в интернет.

В конкурсе Вероника участвовала впервые.

Вероника Кушелева из многодетной семьи, у нее есть старшая и младшая сестры, а также младший брат. Победу в областном конкурсе красавица посвятила родителям: мама работает врачом-дефектологом, папа — предприниматель. Родные были главными болельщиками, и ее виктория — это прежде всего их заслуга, считает девушка.

— Очень красивое шоу. Идея участвовать в нем возникла спонтанно. Папа сказал: «Иди, попробуй». А я, немного подумав, решила: почему бы и нет? Шла в первую очередь за ценным опытом, а не за победой. Познакомилась с интересными девчонками: все разные, каждая по-своему красива, и все друг другу помогали. Платья в закулисье никто никому не резал. (Смеется.) Для меня «Мисс Минщина» — почетный титул. Постараюсь носить его с достоинством.

— Зачем девушкам конкурсы красоты, если они и так красивые? — интересуюсь у Вероники.

— Думаю, что в первую очередь для преодоления страхов и комплексов, — говорит она. — Кто-то хочет победить неуверенность в себе и потому выходит на подиум. Во время конкурса я видела, что некоторым участницам стоит большого труда справиться со страхом и выйти на сцену. Я радовалась их маленьким победам, восторгалась их волей. После этой внутренней борьбы они становились более уверенными в себе.

Подобные конкурсы тяжелы как в эмоциональном, так и в физическом плане: 12-часовые репетиции на высоких каблуках выдержит далеко не каждая.

— Конкурс в Борисове шел больше пяти часов. Конечно, нервное напряжение зашкаливало, — вспоминает Вероника. — Но как бы сильно мы ни волновались, показывать это никак нельзя. Ведь на тебя смотрят зрители, оценивает жюри, направлено множество фото- и телекамер. И тебе надо блистать во всей красе!

Есть мечта! И цель

Вероника — студентка 3-го курса Института современных знаний имени А. М. Широкова. Получает профессию дизайнера одежды. Сейчас все время занято учебой: сессия в разгаре.

— Поблажек из-за участия в конкурсе преподаватели не делают. Да и не нужно это. Мне нравится, когда я под завязку загружена делами, это позволяет быть в тонусе, помогает достигать своих целей.

В списке главных увлечений девушки — создание fashion-эскизов, рисование акрилом, фитнес, участие в модельных показах. Вероника обожает читать книги по психологии, любит комедийные фильмы. Ее мечта — попробовать себя в роли стилиста и поработать в парижском Доме моды.

Как и каждая девушка, Вероника мечтает о любви.

— В детстве у меня был листок, на котором по пунктам обозначила себе, какого хочу жениха. Сейчас у меня есть молодой человек. Он добрый, умный, ответственный, амбициозный, воспитанный. Главное — уважает мои интересы.

— А сколько времени тебе надо, чтобы собраться утром на пары?

— Хватает 30 минут. Вообще комфортно чувствую себя без макияжа. Я сторонница естественной красоты. Что касается идеала женской красоты, то пример номер один для меня — моя мама Наталья. Когда смотрю на нее, родившую нас, четверых детей, понимаю, что она потрясающе выглядит!

Вероника намерена продолжать участие в конкурсах. В ближайшее воскресенье в Борисове пройдет областной кастинг «Мисс Беларусь».

— Уже готовлюсь к нему, — признается красавица. — Не задумывалась над тем, что будет, если стану «Мисс Беларусь — 2020». Предыдущая победительница, Мария Василевич, получила этот титул в 20 лет. Мне сейчас столько же. Но не ставлю себе цель повторить ее путь. Это, конечно, интересный опыт — месяц участвовать в съемках и ежедневных репетициях — но я просто хочу выйти на сцену и еще раз испытать все те чувства, что уже однажды пережила.

Станислав ЛОБАТЫЙ, Фото Светлана КУРЕЙЧИК