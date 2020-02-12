VII Форум регионов Беларуси и России примет Минск и Минская область

VII Форум регионов Беларуси и России этой осенью примет Минск и Минская область. Его посвятят 75-летию Великой Победы — «Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России».

Во время мероприятия будут работать 5 секций: сохранение исторического наследия и укрепление единства народов Беларуси и России, патриотическое воспитание, совместные экономические проекты и поддержка сельской молодежи.

Отметим также, что Форум регионов — важнейшее событие для экономик двух стран. За время его проведения между Беларусью и Россией было подписано более 300 договоров о сотрудничестве. При этом сумма коммерческих контрактов составила 2 млрд. долларов.