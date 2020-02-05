Вилейку взяли хитростью. Военной

На митинге-реквиеме в Вилейке, приуроченном к 110-летию дважды Героя Советского Союза Ази Асланова, почтили память этого славного сына азербайджанского народа. Танковая бригада под его командованием без боя освободила город в 1944-м.

– Великая Победа добыта в сражениях плечом к плечу представителями разных национальностей. И на это несокрушимое единство не влияют ни различия в национальных традициях, ни в религиях, ни в языках, – сказал первый заместитель председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский.

В том же Азербайджане при населении в три миллиона в 1941 году на фронт ушли 600 тысяч.

– Вернулись только 300 тысяч, – сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов, – Героями Советского Союза стали 128 уроженцев нашей страны, из них 14 человек получили это высокое звание за мужество, проявленное при освобождении Беларуси. Тысячи наших соотечественников погибли, сражаясь за Победу именно на белорусской земле. Поэтому мы можем с честью сказать, что территория Беларуси для нас священна.

Ази Асланов начало войны встретил командиром автотранспортного батальона 10-го стрелкового полка 10-й танковой дивизии.

Подразделение дислоцировалось в городе Золочеве Львовской области. Сражался на Западной Украине, под Киевом, Харьковом, в Крыму, Беларуси.

– Подвиг азербайджанского героя, который во главе 35-й гвардейской танковой бригады в ходе операции «Багратион» освобождал Вилейку, Борисов, Сморгонь, навсегда останется в наших сердцах, – сказал на митинге председатель Вилейского районного исполнительного комитета Олег Бегунец. – На его примере строим патриотическое воспитание подрастающего поколения.

К памятнику Ази Асланова легли красные гвоздики и венки, в почетном карауле застыли солдаты и школьники.

Память – жива!

Марина СЛИЖ