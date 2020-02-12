Вслед за масштабными пожарами в Австралию пришли сильнейшие дожди

На австралийский штат Новый Южный Уэльс вслед за сильнейшими пожарами обрушились самые мощные за последние годы дожди. Власти и местные жители надеются, что это поможет полностью справиться с огнем в этой части континента к концу текущей недели, сообщает BBC.

По данным пожарной службы штата (RFS), дожди потушили около 30 очагов возгорания, еще 24 продолжают полыхать по всему Новому Южному Уэльсу. Погасли два самых мощных очага к югу и к северу от Сиднея, которые горели с ноября 2019 года и уничтожили по 500 тыс. га земли каждый.

«Судя по прогнозу погоды, мы возьмем оставшиеся очаги под контроль довольно быстро. Надеемся, что к концу недели их не останется вовсе», — заявил представитель RFS Джеймс Моррис.

Однако в ряде районов ливни вызвали сильные наводнения, и сотням жителей снова пришлось эвакуироваться — на этот раз, спасаясь от воды. Жители побережья штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд предупреждены о возросшем уровне угрозы, но власти считают, что ее пик уже миновал.

По данным правительственного Бюро метеорологии Австралии, с 7 февраля в Сиднее выпало более 391 мм осадков, что обычно составляет четырехмесячную норму. Экстренные службы получили около 10 тыс. звонков с сообщениями о поваленных деревьях, затопленных домах и нарушенном транспортном сообщении. Сотни человек эвакуированы. Более 100 тыс. домов в штатах, где прошли дожди, лишены электричества. На ликвидацию последствий ливней и наводнений направлены 800 пожарных. При этом всего 100 пожарных остаются в районах активных очагов огня, где дожди так и не прошли.

Последние лесные пожары в Австралии были особенно разрушительными. Ученые считают это последствием изменения климата. С ноября 2019 года в огне погибли по меньшей мере 33 человека, около 1,5 млрд животных, сгорели тысячи домов, пострадала территория в 11 млн га.