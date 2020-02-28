За общим видеть частное

Александр Турчин заострил внимание на уровне доходов жителей Минщины

Итоги социально-экономического развития за 2019 год подвели на заседании облисполкома. Также были поставлены задачи на 2020 год.

– Минская область закончила 2019 год с хорошими результатами, – отметил председатель облисполкома. – Но мы уже фактически прожили два месяца текущего года. Результаты ожидаемо трудные. Причины нам понятны. Наши крупные предприятия сработали не так, как хотелось бы. Это Белкалий и БЕЛАЗ. Но это очередной раз говорит о том, что уязвимость Минской области в высокой зависимости от работы этих двух предприятий.

Александр Турчин напомнил: подобная ситуация была в 2013 году, когда при слабых показателях этих промышленных гигантов область вышла на хорошие результаты. Он отметил, что, несмотря на сложность поставленных задач, Минщина завершит 2020 год успешно.

– Иногда за общим мы не видим частное. Хорошо все на Белкалии – хорошо всей области. Но, анализируя ситуацию по каждому району, мы не можем сказать, что в тех отраслях, в которых имеем полное влияние и полномочия, работаем так, что нас никто не упрекнет, – подчеркнул Александр Турчин.

Также председатель облисполкома заострил внимание на уровне доходов жителей Минской области:

– Я приведу один простой пример: как можно выполнять задание по розничному товарообороту, когда в твоем районе люди получают маленькую зарплату? Вот эти цифры являются результатом нашей слаженной деятельности.

Отдельная тема – планы районных исполнительных комитетов на ближайшую пятилетку. Некоторые регионы уделили этому недостаточно внимания, подготовив бизнес-планы поверхностно и

некачественно.

С докладом на заседании выступил заместитель председателя облисполкома Николай Рогащук. Он отметил, что Минской областью выполнены ключевые показатели за прошлый год по валовому региональному продукту, производительности труда, экспорту товаров и услуг. Единственный невыполненный показатель – количество трудоустроенных граждан. Но проблему можно считать закрытой, учитывая новые формы занятости (к примеру, ремесленничество), на работу по которым перешли 2,5 тысячи граждан.