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Ждать ли большего прихода США в Беларусь — Лукашенко и Помпео провели двухчасовые переговоры

03.02.2020 0 Комментариев , 1 Просмотров

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с Государственным секретарем США Майклом Помпео назвал две причины, почему рад его приезду, передает корреспондент БЕЛТА.

«Позвольте вас приветствовать в Минске. Я искренне рад нашей встрече. По крайней мере, по двум причинам. Во-первых, вы один из архитекторов современной политики США. Так у нас принято считать. Во-вторых, очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Беларусью и США, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну: что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия, много ее — мало и так далее», — сказал Президент.

Майкл Помпео и Александр Лукашенко

Майкл Помпео и Александр Лукашенко

Майкл Помпео и Александр Лукашенко

Майкл Помпео и Александр Лукашенко

Александр Лукашенко и Майкл Помпео

Александр Лукашенко и Майкл Помпео

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Майкл Помпео

Майкл Помпео

Во время встречи

Во время встречи

«Конечно, в течение одного дня вы не изучите все вопросы. Но в первом приближении вы познакомитесь с Беларусью», — выразил уверенность белорусский лидер.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Майкл Помпео

Майкл Помпео

Во время встречи

Во время встречи

Он подчеркнул, что Беларусь — это абсолютно миролюбивая страна с миролюбивым народом: «К этому нас подвигает не только менталитет, но и та история, которую белорусский народ пережил. Особенно во время, кстати, нашей совместной борьбы против фашизма. Каждый третий белорус в этой войне погиб. Это говорит само за себя. Вся страна была покрыта концлагерями, еврейскими гетто».

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Об авторе: redactor2

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