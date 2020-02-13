Житель Слуцка узнал о смертельном диагнозе и выбросился с 7-го этажа

Возле одного из многоквартирных домов в микрорайоне 11-й городок в Слуцке 11 февраля было найдено тело мужчины. Об этом сообщили в Слуцком РОВД.

— Гражданин Греции 1955 года рождения, который жил в Слуцке, упал с высоты 7-го этажа. По предварительным данным, на теле не было обнаружено признаков насильственной смерти, — отметил Александр Станкевич, заместитель начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению.

Очевидцы происшествия рассказывают: не так давно погибший узнал о том, что болен онкологией. Болезнь была в неизлечимой стадии. Вероятно из-за этого мужчина решил свести счеты с жизнью.

В управлении Следственного комитета по Минской области сообщили, что по факту происшествия идет проверка, назначена судебная медицинская экспертиза.

Екатерина ЕЛИСЕЕВА