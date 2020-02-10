Жители Дзержинска проголосовали за необходимые городу объекты

Без малого 10 тысяч человек участвовали в опросе, который инициировал облисполком. Люди высказались по актуальным для райцентра проблемам. Половина жителей Дзержинска считает, что за последние 10 лет их город изменился в лучшую сторону. Но ключевой вопрос анкеты – каких объектов социальной инфраструктуры здесь не хватает?

Исследование проходило в два этапа. В первом люди ответили на 15 вопросов, касающихся основных сфер жизни региона: культуры, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, благоустройства, транспортного обслуживания и др. Абсолютное большинство голосов отдали за строительство территориального центра социального обслуживания населения (ТЦСОН) – 81,7% респондентов.

Благодаря активности местных жителей ТЦСОН включен в перечень объектов, строительство которых с привлечением средств областного бюджета намечено на этот год. Уже известна сметная стоимость – 4,5 млн рублей, и адрес – ул. 1-я Ленинская, 3.

Анкеты второго этапа включали три коротких вопроса. Главный – «Какой из объектов необходимо возвести в Дзержинске в первую очередь?». Победила поликлиника – 47% респондентов. С небольшим отрывом от лидера – физкультурно-оздоровительный комплекс, далее – детский сад и школа.

Активность местных жителей поражает. Буквально за несколько дней проведения опроса свои голоса за тот или иной объект отдали 9789 дзержинцев. Горожане хотят и готовы принимать участие в жизни своего региона.

Примечательно и то, что в Дзержинске большинство проголосовавших – женщины (60%). Самые активные участники опроса – люди в возрасте 31–45 лет (30%), а также молодежь 21–30 лет (26%).

По мнению специалистов, такая форма общения властей с местными жителями актуальна и прогрессивна. Люди чувствуют сопричастность к развитию и благоустройству своего населенного пункта, осознают возможности влиять на эти процессы.

Опрос провели с помощью Google Форм. Простой и эффективный онлайн-инструмент позволяет получить ответы пользователей. Экономится время на обработку информации за счет автоматического структурирования.

А что говорят люди?

Ирина Николаевна, пенсионерка, бывший воспитатель детского сада:

– Была приятно удивлена, узнав про этот опрос. Считаю, это очень правильный подход, когда власть советуется с людьми. Понятно, что бюджет не резиновый и построить все и сразу нереально. А так жители получили право выбора, высказали свое мнение. Лично я голосовала в первой части опроса за социальный центр, а во второй – за детский садик. Дзержинск и Фаниполь быстро развиваются, детей много, и в детсадах уже нет мест для всех желающих, приходится увеличивать численность в группах.

Дмитрий, студент:

– Вопросы интересные, опрос анонимный, поэтому отвечал честно. Проголосовал за строительство ФОКа. По большому счету, в Дзержинске молодежи негде заниматься спортом. Бассейн всегда переполнен, в «ангаре» занимаются в основном дети в спортивных секциях, достойных и доступных тренажерок тоже крайне мало, поле стадиона предназначено для футбольных команд, а из-за теплой зимы в этом году даже каток не заливали. Поэтому, если в городе появится хороший спортивный комплекс с бассейном, это будет просто отлично.

Тамара Вячеславовна, пенсионерка, бывший бухгалтер:

– В опросе я голосовала за скорейшее строительство новой поликлиники – в нынешних условиях, несмотря на все старания медиков, им работать очень сложно. А пациентам приходится если уж не страдать, то, по крайней мере, чувствовать себя некомфортно.

Можно было голосовать не один раз. Поэтому во второй раз отдала голос за социальный центр. Сегодня уже очевидно: того здания, что есть у соцработников сейчас, явно недостаточно для города. Процент пенсионеров и пожилых людей у нас по всей стране очень высокий. И эти люди заслужили, чтобы им обеспечили и уход, и досуг.

Алеся Давидович, бухгалтер:

– Мне кажется, именно так и должна работать сегодня власть –

слушать людей, узнавать напрямую их мнения и потребности. Голосовала за новую школу. У меня двое детей, поэтому тема близкая. Когда в классах по 30 человек или около того, о каком качестве образования можно говорить?

Виктор Чуевский, слесарь по ремонту автомобилей:

– Социальный центр – дело, конечно, нужное, ведь пожилых людей у нас много. Но все-таки я сначала построил бы школу, детский сад и поликлинику, поэтому во втором опросе голосовал за садик. Потом уже соццентр и спортивный комплекс. А вообще городу нужно больше внимания уделять системе ЖКХ – дороги отремонтировать как следует, благоустройство провести, озеленение. Но сама идея с опросом мне понравилась, нужно и дальше вот так советоваться с народом.