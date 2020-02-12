Жительница Копыля сбила человека на пешеходном переходе

В Копыле «Фиат» ночью на «зебре» сбил пешехода, который получил серьезные травмы. Водитель ехала с превышением скорости, теперь ей предстоит ответить перед судом.

Как рассказал старший прокурор отдела прокуратуры Минской области по надзору за исполнением законодательства УСК по Минской области Игорь Ролич, жительница Копыля за рулем «Фиата» двигалась по городу со скоростью около 55 км/ч в темное время суток. При этом разрешенная скорость на том участке — 40 км/ч. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель сбила пешехода, в результате ДТП он получил тяжкие телесные повреждения.

Отмечается, что женщина имела возможность заблаговременно видеть человека, пересекавшего проезжую часть, но не смогла снизить скорость до безопасной и уступить ему дорогу.

Предварительное расследование дела в отношении жительницы Копыля по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь (нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) производилось следственным управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области.

Прокуратурой Минской области 11 февраля дело направлено в суд.

Правоохранители отмечают, что при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу нужно выбирать скорость, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам. Игнорирование водителями соответствующих дорожных знаков либо разметки с большой долей вероятности приводит к человеческим жертвам.

Действующим законодательством за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до 5 лет.

В дополнение

Прокуратурой Минской области в 2019 году направлено для рассмотрения в суд 14 уголовных дел о дорожно-транспортных происшествиях на пешеходных переходах, в результате которых погибли 4 человека и 15 причинены тяжкие телесные повреждения.