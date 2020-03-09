Из-за следственного эксперимента в Червенском районе на М4 ограничат движение

«Обязан(а) возмещать расходы на содержание детей», — такую метку делают в паспорте всех нерадивых родителей, у которых из-за пьянства и асоциального образа жизни забирают малышей. Государство берет на себя заботу об этих мальчишках и девчонках, но траты на их содержание и воспитание ложатся на плечи мам и пап. Так что тут без вариантов: хочешь не хочешь, должен идти работать и возвращать долги. Как сегодня трудоустраивают обязанных родителей, — на примере Копыльского района выясняла корреспондент «МП».

Обязан — плати!

Статус «обязанного лица» в регионе имеют 186 человек — все они в той или иной степени возмещают средства, затраченные государством на содержание их детей. В общей сложности эти горе-мамы и папы должны вернуть порядка 850 тысяч рублей. И если на ком-то «висит» долг в 15-20 тысяч, то есть и те, кому нужно отдавать более 50. Речь, как правило, о родителях, у которых по Декрету Президента № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» изъяли двоих, троих, и даже пятерых малышей.

— На содержание одного несовершеннолетнего государство ежемесячно тратит примерно 300 рублей. Сумма может незначительно отличаться: в зависимости от того, в какое учреждение определяют ребенка, — рассказывает заместитель председателя Копыльского райисполкома, председатель районного координационного совета по реализации Декрета № 18, председатель КДН райисполкома, Александр Дубина. — В том же отделении детского социального приюта СПЦ Копыльского района ребенок может находиться до полугода: это время дается родителям, чтобы взялись за ум, перестали пить, трудоустроились. Мамам и папам, которые воспользовались предоставленным шансом, ребенка возвращают — но за те месяцы, пока он находился на гособеспечении, родитель обязан рассчитаться. То есть за полгода ему набежит сумма порядка 1800 рублей.

К сожалению, возможен и другой исход: полгода ничего не дали, и мама-кукушка, подкинувшая свое дитя на содержание государства, остается преданной «зеленому змию».

— В таком случае она лишается родительских прав, ребенка помещают в госучреждение или оформляют в приемную семью. Но это вовсе не значит, что с родительницы снимается вся ответственность. Пока ребенку не исполнится 18 лет, мама будет считаться обязанным лицом. Отсюда и суммы в 45–50 тысяч, — объясняет Александр Дубина. — Деньги приличные, но вернуть их нужно. Наша задача — трудоустроить родителей, чтобы они рассчитались с государством и получили шанс восстановиться в правах.

КУП «Копыльское ЖКХ», ДРСУ № 124 филиал КУП «Минскоблдорстрой», ОАО «Копыльский маслосырзавод», Автопарк № 21 филиал «Миноблавтотранс», КУП «Копыльский РСУ», сельхозпредприятия — всего более 27 организаций района установили в этом году бронь для приема на работу 138 обязанных лиц.

— Многие родители, которые приходят к нам за направлением, откровенно преувеличивают свою значимость на рынке труда, но при этом не имеют даже среднеспециального образования. А если у кого-то оно есть — навыки работы уже давно утеряны, — отмечает заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Копыльского райисполкома Ирина Юхо. — Как правило, трудоустраиваем обязанных мам и пап операторами машинного доения, животноводами, полеводами, подсобными рабочими. На заработную плату им грех жаловаться: получают в среднем от 650 рублей. Ведь чем больше денег заработает родитель, тем большую сумму он возместит — и соответственно, быстрее погасит свой долг. Кроме того, учитываем место жительства обязанного лица. Если мама или папа проживают в отдаленном населенном пункте, трудоустраивать их в райцентр нет смысла — ищем работу максимально близко к дому.

Трудоустроить родителей-кукушек не самое сложное — гораздо сложнее объяснить, что в их же интересах работать добросовестно, без прогулов, чтобы «черную метку» в паспорте аннулировали как можно быстрее.

— Есть много хороших примеров, когда родители, уже лишившись детей, начинают понимать, что же произошло: они потеряли ту единственную ниточку, которая связывала их, не давала опуститься на самое дно. Через год, два, пять полностью погашают долги перед государством и восстанавливаются в родительских правах, — говорит Александр Дубина. — Но среди обязанных немало тех, кого в прямом смысле приходится водить за руку, нянчиться, как с малыми детьми. Ведь нет гарантии, что эти мамы и папы не исчезнут, что их не придется разыскивать по всей области. На медкомиссию таких ненадежных родителей приводит сотрудник РОВД, он же сопровождает их в отдел занятости.

Особый контингент

Филиал «Лакнея» УП «ПриортрансАгро» — одно из тех сельхозпредприятий, которые берут на работу обязанных лиц. Здесь трудится 8 таких родителей: у всех многотысячные долги перед государством и своими детьми.

— Если обязанные родители настроены работать и поскорее рассчитаться с долгами — не смотрим на их статус. Предвзятого отношения к «особенным» работникам тоже нет, — говорит инспектор по кадрам филиала Жанна Косменко. — Несколько обязанных мам трудятся операторами машинного доения, получают они наравне со всеми, 900–1000 рублей. Есть возможность заработать больше: если брать сверхурочные, трудиться по праздникам и выходным — выйдет и 1500 рублей в месяц. Было бы желание.

У 34-летней Галины С., оператора машинного доения, это желание есть. Статус «обязанного лица» женщина получила шесть лет назад, когда лишилась родительских прав. Долг перед государством у нее более 15 тысяч. Трое несовершеннолетних детей Галины находятся в приемной семье в Барановичах.

— По глупости все, — тяжело вздыхает женщина. — Первый муж любил выпить и меня на дно тянул. Когда детей забрали, я окончательно потеряла контроль над собой. Потом пришло осознание: «Что делаю? Как дошла до такого?». Там же, В Барановичах, устроилась дояркой — начала погашать свой долг.

Галина с гордостью отмечает: уже три года, как она и капли в рот не берет. Все благодаря второму мужу:

— Он человек работящий, не пьет, и я с ним себя в руки взяла. Поженились, сюда, к нему на родину, переехали, трудоустроились. Его животноводом взяли, меня оператором машинного доения. В прошлом месяце получила 1200 рублей — почти 900 ушло на содержание детей. Но я не жалуюсь.

— Не обидно отдавать кровно заработанные? — интересуюсь у мамы.

— Обида есть только на саму себя. Хочется все вернуть, исправить, но поезд ушел. Чтобы побыстрее рассчитаться с долгом, работаю почти без выходных. Если выпадает один свободный день в месяц — загружаюсь подарками и еду к детям. Они скучают. Мы часто перезваниваемся — спасибо их приемной маме Екатерине, она не препятствует нашему общению.

О планах на будущее женщина говорить отказалась — сначала надо рассчитаться с долгами. Это одно из условий для восстановления в родительских правах. За три года у Галины не было ни одного прогула, как и замечаний к качеству ее работы. Более того, дважды женщину премировали за добросовестную работу и хорошие показатели.

— К сожалению, такими успехами могут похвастать далеко не все обязанные, — говорит Жанна Косменко. — Есть родители, у которых максимум 17 рабочих дней в месяц, они считают, что ничего никому не должны и к дисциплине относятся с прохладой. Сегодня проспал — значит, останусь дома. Захотел расслабиться — на три дня «выпал» из жизни. Как результат, их работу делают другие, распределяя нагрузку между собой. Вот и получается: у одного зарплата 1200 рублей в месяц, у другого едва до 700 дотягивает. Свой долг он будет возвращать годами…

За каждым обязанным лицом на предприятии закрепляют ответственного из числа работников предприятия: он осуществляет контроль за тем, чтобы не было опозданий, чтобы его подопечный не явился на работу навеселе. Если родителя на месте не оказалось — едет к нему домой, выясняет, по какой причине тот прогуливает. Нередки случаи, когда нарушителей трудовой дисциплины разыскивает милиция.

Еще один момент: если обычного работника за систематические прогулы можно уволить, то обязанного родителя «трогать» нельзя — до тех пор, пока он полностью не возместит расходы. Но управа на «граждан алкоголиков и тунеядцев» есть. За уклонение от работы прогульщика могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа или ареста. Тем, кто больше 10 дней в месяц отсутствовал на рабочем месте, грозит уголовная ответственность либо направление в ЛТП. Там тоже придется трудиться — но свободы уже гораздо меньше. Так что горе-родитель дважды подумает, стоит ли ради минутной слабости доводить ситуацию до критической.

В дополнение

Процент возмещения расходов на содержание детей в Копыльском районе один из самых высоких по области — 76,5%. Это, как утверждает Александр Дубина, результат совместной работы всех заинтересованных служб.

Галина НАРКЕВИЧ, фото

Светланы КУРЕЙЧИК и из архива Копыльского райисполкома