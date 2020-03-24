Александр ТУРЧИН : «Будем верны своему долгу»

Беларусь должна оставаться процветающей, мирной и независимой, а гарантировать это гражданам способна сильная, хорошо обученная армия. Об этом заявил председатель облисполкома на церемонии принятия присяги военнослужащими, призванными в ходе учений в состав территориальных войск Клецкого района.

Глава центрального региона отметил, что войскам территориальной обороны отводится важная роль в деле защиты Отечества. При этом чтобы молодое белорусское государство успешно развивалось и крепло, каждый на своем месте обязан делать все от него зависящее.

– Будьте верны своему долгу, – обратился к военнослужащим Александр Турчин. – Служите честно, изучайте военную тактику и стратегию, учитесь владеть оружием и техникой, проявляйте взаимовыручку, повышайте боевое мастерство. Пусть сегодняшнее событие навсегда остается в вашей памяти, вдохновляет и поддерживает на трудном воинском пути.

Символично и то, что призванные из резерва бойцы приняли Военную присягу накануне 75-летия Великой Победы. Беларусь, в том числе и Минщина, внесла огромный вклад в разгром фашизма.

– Мы всегда должны помнить об этом подвиге, чтить и уважать героизм наших отцов, дедов и прадедов, – подчеркнул председатель облисполкома.

В церемонии участвовал и министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин. Он рассказал, что почти 180 военнообязанных призваны в интересах защиты Клецкого района. Военную присягу на верность белорусскому народу приняли 69 человек, служивших еще в советское время.

Военный комиссар Минской области Игорь Тарабеш отметил, что вскоре для военнослужащих пройдут занятия в составе взводов и рот. Приобретенные знания и навыки личный состав продемонстрирует в ходе командно-штабного учения, которое станет главным экзаменом для войск территориальной обороны района.

(По материалам пресс-службы облисполкома.)

Фото Павла ОРЛОВСКОГО