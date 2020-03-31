Александр ТУРЧИН: Разбираться будем досконально

В минувшую субботу председатель облисполкома провел телефонную прямую линию. За три часа Александру Турчину поступило несколько

десятков обращений.

Первым дозвонился житель Старых Дорог, который сетовал на низкие зарплаты работников Стародорожского плодоовощного завода. Предприятие входит в состав ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат». Александр Генрихович пообещал детально разобраться в вопросе и запланировал визит на это производство в ближайшее время.

Солигорчанин Николай Алексеевич поднял интересный вопрос. Во дворе его дома на ул. Октябрьской установлен билборд. Налог на землю, где размещается рекламный щит, уплачивают жильцы кооперативного дома, а прибыль получает индивидуальный предприниматель – владелец уличного рекламного билборда.

Житель города Жодино обратился с вопросом землепользования – по выделенному ему участку проходит линия электропередачи. Это создает сложности в использовании земельного надела, заявитель просит провести конфигурацию участка и выделить часть пустующей территории рядом. Александр Турчин пояснил, что помощь будет оказана в рамках закона, специалисты землеустроительной службы города выедут на место и детально разберутся в вопросе.

Жители Логойского и Мядельского районов обратились на прямую линию с похожими проблемами – на выделенных или приобретенных с аукциона земельных участках для строительства жилья отсутствуют электро-, водоснабжение, газификация, дороги. Позиция председателя обл­исполкома в этом вопросе однозначная: коммуникации на участках, выделяемых нуждающимся в улучшении жилищных условий или приобретаемых с аукциона, должны быть. А там, где коммуникации проводить нецелесообразно, районные власти не должны были людям предоставлять земельные наделы. Соответствующие поручения даны местным властям, вопрос взят на контроль руководителя области.

Жительница поселка Чисть Молодечненского района подняла сразу два вопроса, касающихся деятельности местных коммунальников. Заявительницу беспокоит увеличение объема потребления теплоэнергии, несмотря на теплую зиму и проведенную недавно модернизацию теплотрассы. Также местные жители обращают внимание на незавершенное после ремонтных работ благоустройство территории. Александр Турчин дал поручение разобраться, по какой причине объем потребляемой теплоэнергии после модернизации увеличился, и привести до 1 мая в порядок территорию.

Елена Николаевна из Борисова приобрела квартиру на первом этаже многоэтажки с целью перевода ее в нежилое помещение и открытия турагентства. Но столкнулась со сложностью регистрации и ввода в эксплуатацию объекта – металлическое крыльцо оказалось на землях общего пользования.

– Такие случаи не единичны, поэтому разбираться будем досконально. Поручения получили землеустроительная служба и комитет по архитектуре и строительству облисполкома. Людям надо помочь, – сказал Александр Турчин.

Телефонная прямая линия подтвердила актуальность транспортного вопроса, в равной степени волнующего жителей разных населенных пунктов. В этот раз с просьбой организации транспортного движения в направлении Радошковичей обратилась пенсионерка Нина Владимировна. С началом дачного сезона люди просят пустить автобус к садоводческим товариществам.

– Необходимо изучить вопрос заполняемости маршрутов. Если пассажиропоток будет достаточным, чтобы это было экономически выгодно, тогда рейсы можно организовать, – ответил обратившейся Александр Турчин.

По традиции самые популярные темы прямой линии – благоустройство, работа жилищно-коммунальных служб, ремонт дорог. Часть обращений носила частный характер. Но руководитель области не разделяет поступившие вопросы на главные и второстепенные. По словам Александра Турчина, все обращения будут детально изучены, ни один вопрос не останется без рассмотрения, заявители получат четкие ответы. И, как показывает практика, с проведения телефонных прямых линий с председателем, именно с диалога по телефону и начинается поиск решения накопившихся вопросов и проблем.

Наталья ЦАРИКЕВИЧ

