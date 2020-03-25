Апрель: время наводить порядок

Жители городских и сельских населенных пунктов области выходят на большую уборку.

Распоряжением председателя облисполкома Александра Турчина с 1 по 30 апреля объявлен весенний месячник по наведению порядка на земле, благоустройству, уборке и озеленению территорий. В городах и селах пройдут субботники, в ходе которых приведут в порядок придомовые и производственные территории, места отдыха, улицы населенных пунктов, уберут накопившийся мусор. Особое внимание уделят памятникам и историко-культурным ценностям, захоронениям времен Великой Отечественной войны. Будут приняты серьезные меры по ликвидации несанкционированных свалок в лесах, уборке сухостойных деревьев.

Инициативу поддержат коллективы организаций и предприятий различных форм собственности, учащиеся учебных заведений, активисты общественных объединений. В силах каждого из нас внести свой вклад в благоустройство и порядок на земле.

Фото носит иллюстративный характер