В эти дни и во время каникул Госавтоинспекция области будет в усиленном режиме следить за безопасностью детей на дорогах. Акция «Безопасные каникулы – 2020» продлится до 5 апреля.

С начала года на Минщине зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых получили травмы 20 детей. Как сообщила старший инспектор отделения агитации и пропаганды управления ГАИ УВД облисполкома Ирина Сапунова, участниками 11 ДТП оказались юные пешеходы. Большинство таких случаев произошло на нерегулируемых пешеходных переходах. И порой именно беспечность самих детей становилась причиной несчастных случаев на дорогах. Кроме того, очень опасны припаркованные во дворах машины, из-за которых под колеса проезжающего мимо автомобиля неожиданно может выбежать ребенок.

По словам Ирины Сапуновой, в этом году уже были случаи, когда дети внезапно выбегали из дворов, не подозревая о том, что на дороге их поджидает опасность. Так, 15 марта около 16.25 в пристоличном поселке Юбилейный 28-летний водитель автомобиля «Пежо» сбил 8-летнего ребенка, который выбежал с детской площадки прямо на проезжую часть из-за припаркованных машин. Мальчик с полученными травмами был доставлен в больницу.

В 8 ДТП травмы получили 9 детей-пассажиров. Семеро из них пострадали по причине того, что водители нарушили правила перевозки несовершеннолетних.

В тот же день, 15 марта, в 19.20 в Солигорском районе 33-летний водитель на автомобиле «Опель Рекорд» не уступил дорогу автомобилю «Рено Лагуна», который ехал по главной дороге. В результате машины столкнулись. 11-летний мальчик в «Опеле» не был пристегнут ремнем безопасности. Его госпитализировали.

– Уважаемые взрослые! Сотрудники Госавтоинспекции сделают все, что от них зависит, чтобы предотвратить дорожные происшествия с участием детей и подростков. В преддверии и во время каникул инспекторы дорожно-патрульной службы работают в усиленном режиме, но и вы должны нам помочь. Необходимо принять все меры, чтобы не допустить несчастных случаев с детьми. Контролируйте досуг ребенка, будьте для него примером безопасного поведения на дороге! – обращается к жителям Минщины старший инспектор Ирина Сапунова.

Сергей Зенько