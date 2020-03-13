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Четверо жителей Минской области задержаны по подозрению в обороте наркотиков

13.03.2020 0 Комментариев , 4 Просмотров

Четверо жителей Минской области задержаны по подозрению в обороте наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

31-летний и 36-летний борисовчане подозреваются в незаконной реализации марихуаны на территории района. Ранее они уже попадали в поле зрения правоохранителей за имущественные преступления. Непосредственно в автомобиле подозреваемых обнаружено и изъято около 400 гр марихуаны.

Далее оперативники столичной области вышли на продавцов дурмана. Незаконным бизнесом промышляли двое жителей Крупского района, 58 и 55 лет. Старший из них ранее уже имел судимости за хранение и сбыт наркотиков. Освободившись, мужчина почти десять лет не попадал в поле зрения правоохранителей, но, видимо, решил взяться за старое. Криминальный бизнес мужчина наладил вместе со своим односельчанином. «Кусты конопли они вырастили в теплое время года в открытом грунте практически сразу за околицей деревни. Затем высушили, измельчили и хранили готовое зелье в хозпостройках, принадлежащих младшему участнику дуэта. В обязанности старшего входили поиск и переговоры с клиентами», — рассказали в УВД.

При обыске обнаружено более 5 кг марихуаны. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 (незаконный оборон наркотиков с целью сбыта) УК. Устанавливаются лица, которые приобретали наркотик у задержанных.-0-

Фото УВД Минского облисполкома

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Об авторе: redactor2

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