До работы… три часа. Выход из сложной ситуации всегда можно найти, если не опускать руки

Тремя видами транспорта добираются до работы и обратно жительницы агрогородка Забашевичи Борисовского района, тратят на дорогу три часа. Но что поделать: вакансий с достойной оплатой на селе немного.

Анжела Асташко с мужем и двумя сыновьями приехала в Забашевичи 25 лет назад.

Супруга направили сюда участковым милиционером. Тогда в деревне были и швейное ателье, и пекарня, магазин, столовая, больница. А в клубе полно молодежи, особенно в выходные.

– Приняли нас хорошо: выделили двухэтажный коттедж, дети пошли в сад, – вспоминает Анжела Казимировна.

Она и сама устроилась в дошкольное учреждение, хотя по образованию модельер-закройщик женского платья. Но как только появилась вакансия в комбинате бытового обслуживания, стала работать там. Со временем заказов становилось все меньше, зарплата тоже уменьшалась. Решила пойти в продавцы. И все было нормально, пока Борисовское райпо не ликвидировали, а магазин не передали соседнему Березинскому.

– Помимо работы заведующего выполняла функции кочегара, кассира и уборщика, – говорит Анжела Асташко. – И когда мне заплатили 300 рублей, навернулись слезы. В Борисовском райпо зарплата была 600–700 рублей.

Не выдержав конкуренции с частником, магазин ушел в убытки, его закрыли.

Два месяца была без работы, пока не увидела объявление на столбе возле дома. Птицефабрике в Смолевичском районе требовались обработчики мяса птицы. Зарплату обещали от тысячи рублей. Смущало единственное: неудобно добираться. И здесь помог случай. Оказалось, знакомая тоже ищет работу. Вдобавок сама водит машину. Решили устроиться на фабрику вдвоем.

Теперь до Борисова они едут на машине, затем пересаживаются на электричку. От железнодорожной станции работников птицефабрики забирает автобус предприятия.

– На бензин тратим в месяц 120 рублей – расстояние около 30 километров в одну сторону. Делим сумму на двоих. Билет на электричку – 76 копеек. С предприятия подвозят прямо до Борисова (смена заканчивается поздно). Тяжело, но все равно выгодно: зарабатываю около тысячи; а на дорогу уходит чуть больше 70 рублей, – говорит Анжела Асташко.

Работает 2 дня, затем два выходных. Достаточно времени и на хозяйство (дома держат кроликов, свиней, кур), и детей успевает навестить (сыновья живут и работают в Минске).

– На работу встаю в пять утра. Возвращаюсь в полночь, а то и в час ночи, – рассказывает собеседница. – Первые месяцы даже похудела на 13 килограммов, но потом втянулась.

Ольга Мороз на дорогу тратит больше денег, чем односельчанка Анжела. Женщина тоже работает на птицефабрике, ездит на своем авто одна.

– Сюда приехала по распределению после Гродненского аграрного университета, – рассказывает Ольга. – Должность хорошую предложили, с жильем помогли. Но зарплата – 300–400 рублей! Стоит ли учиться пять лет, чтобы за такие деньги работать без выходных? Устроилась на фабрику ветврачом. Каждый день на дорогу уходит три часа, но не жалею – достойная зарплата, стабильные выходные и отпуск по графику.

Младшей дочери – три, старшая ходит во второй класс. Муж работает в местном хозяйстве.

– Уезжаю в шесть, приезжаю в 18 иногда и в 21, – говорит она. –

Готовлю еду для семьи на следующий день. Все успеваю, даже уроки с ребенком делаю.

В Забашевичах около полутысячи человек. Есть школа, детский сад, Дом культуры, библиотека, почтовое отделение, частный магазин. Тут и сельхозпредприятие, лесничество, пожарный аварийно-спасательный пост, амбулатория, отделение круглосуточного пребывания для пожилых людей и инвалидов. На первый взгляд, вариантов с работой предостаточно. Тем не менее многие жители агрогородка ездят в Борисов, Жодино, Смолевичи, Минск. Устраиваются на швейную фабрику в Жодино, комбинат хлебопродуктов и макаронную фабрику в Борисове, в дорожную службу, районные больницы.

Основной работодатель – местное сельхозпредприятие. ОАО «Забашевичи». Острой нужды в работниках не испытывает. В хозяйстве трудятся не только местные, но и специалисты из города, других сел.

– Есть вакансии – агронома и механизатора, – говорит руководитель Мария Макарчик. –Недавно пришел к нам механизатор. Вместе с главным инженером ездят из деревни за сорок километров от Забашевичей. Возим автобусом людей из города.

Интересуюсь зарплатой в хозяйстве.

– Сейчас механизаторы получают порядка тысячи, специалисты – 800 рублей. Зарплаты зависят от сезона. Конечно, кого-то не устраивает. Но каждый ищет и находит свое,– говорит директор.

Марина ЗЕЛЁНАЯ, заместитель начальника отдела содействия трудоустройству управления по труду, занятости и социальной защите Борисовского райисполкома:

– В Борисовском регионе – более тысячи вакансий. В сельской местности нужны специалисты и рабочие в местные хозяйства. Им готовы предоставить жилье. ОАО «Зембинский», к примеру, приглашает к себе главных инженера, ветеринарного врача, агронома, предлагая зарплату в 850 рублей. Еще здесь ждут ветеринарного фельдшера (з/п – 540 руб.)

и зоотехника (з/п – 850 руб.). В ОАО «Экологическая сельскохозяйственная компания «Ганьсу-Бел» требуются зоотехник

(з/п – 450 руб.) и оператор по искусственному осеменению животных и птиц (з/п – 400 руб.).

На селе вакансии остаются открытыми. В городе востребованы слесари-ремонтники, электромонтеры, электрогазосварщики, каменщики. Безработных подобные вакансии мало интересуют. Соискатели хотят высокую зарплату и хорошие условия труда. А у квалифицированного специалиста легкого труда не бывает, особенно в сельской местности.

А ваша праца далёка ад дому? Пра гэта «МП» спыталася ў сваіх чытачоў.

Ганна ХАМЛЮК, вядучы спецыяліст аддзела міжнародных адносін Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта:

– Жыву ў аграгарадку Бальшавік. На працу еду адну гадзіну, а на дарогу туды-назад трачу тры рублі. Але гэта таго

варта – сваю работу я люблю.

Уладзіслаў БАБІЧ, настаўнік гісторыі Рассветаўскай сярэдняй школы Клецкага раёна:

– Жонка працуе ў Клецку, я – у пасёлку Рассвет, за 10 кіламетраў ад райцэнтра. Езджу на машыне, таму да працы дабіраюся не больш як 15 хвілін. Пакуль еду, любуюся цудоўнымі краявідамі. Тут, у раёне, іх багата!

Надзея ЦУПА, намеснік старшыні камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне аблвыканкама:

– Езджу 60 кіламетраў туды і столькі ж назад. І так кожны дзень. Жыву ва Уз­дзе. Вядома, вымотвае, але раблю гэта дзеля любімай работы. Дабіраюся на маршрутцы. Зручна, што транспарт спыняецца побач з офісам, але тым не менш даводзіцца з дому выязджаць у 6.15. Нягледзячы на гэта, не хачу перабірацца ў Мінск. Мне падабаецца мой горад – камфортны і менш тлумны.

Сяргей БАРДЗІЯН, начальнік штаба Смалявіцкага РАУС:

– Мая праца за 30 кіламетраў ад дому. Вось ужо на працягу шасці год езджу ў Смалявічы. Графік такі: у 6.20 выходжу з дому, іду пешшу да чыгуначнай станцыі Пячынскі, саджуся на электрычку.

У 7.40 прыбываю на Зарэчнае і ў 8.00 я на працы. Жыву па гадзінах!

Ніна ЧУРА, вядучы спецыяліст аддзела рэкламы і падпіскі газеты «Мінская праўда»:

– Звычайна еду да месца працы больш як гадзіну, хоць жыву за два кіламетры ад Мінска – у пасёлку Юбілейны. Зараз на вуліцы Каржанеўскага актыўна ідуць работы па будаўніцтву трэцяй лініі сталічнага метро, увесь час стаю ў заторах. Дабіраюся двума відамі транспарту – на аўтобусе і метро. Дарога стамляе, але я не шкадую, што жыву за кальцавой. Дома я адпачываю ад вялікага горада.