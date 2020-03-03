Вы тут: Главная Общество

Еще одна точка роста Минщины

03.03.2020 0 Комментариев , 10 Просмотров

Председатель облисполкома Александр Турчин принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Молодечненского района.

В минувшую субботу с самого утра во Дворце культуры Молодечно работала масштабная выставка. Ведущие предприятия города и района представили свою продукцию, которой они по праву могут гордиться и которая пользуется большим спросом у потребителей. Удивляли местные ремесленники и народные мастера – пожалуй, никто не прошел мимо их работ. Учащиеся Детской художественной школы искусств организовали ­отдельную экспозицию, и там тоже было на что посмотреть.
Постарались местные хлебопеки. Специально к празднику изготовили 10-килограммовый торт. У них получился… Дворец бракосочетаний (очень вкусный, наверное!).

– Молодечненцы с нетерпением ждут, когда в городе начнется его строительство, – так объяснил выбор идеи торта директор филиала «Молодечненский хлебозавод» Николай Аскирко.
Добавила красок празднику выставка миниатюр исторически ценных архитектурных объектов, в том числе восстановленных в макете. Это стало возможным благодаря исследовательской работе юных краеведов. Один из примеров утраченного наследия – Радошковичский замок.
– Ребята из Радошковичской средней школы, изучив архивные материалы, создали интересный макет, – отметил учитель истории Молодечненской средней школы №1 имени Янки Купалы Анатолий Павловский.
Александр Турчин, ознакомившись с выставкой и пообщавшись с людьми, принял участие в торжественном мероприятии. В своем выступлении руководитель центрального региона подчеркнул, что Молодечненский район обладает необходимым потенциалом для того, чтобы в обозримом будущем стать мощным промышленным, транспортным и сельскохозяйственным центром.

– В последние годы получила достойное развитие инфраструктура комфортной жизни: построен современный спортивный центр, благоустроен городской парк, строится жилье. В этом году завершается реализация комплексного плана развития молодечненского региона, разработанного по прямому поручению Главы государства. Многое уже сделано. Но и за 2020 год нужно успеть немало.
Губернатор высказал уверенность в том, что общими усилиями эта задача будет достойно решена, а город и район станут еще одной точкой роста Минщины.
Молодечно заслуженно называют культурной столицей, что также отметил председатель облисполкома. Творческая элита региона известна широко за пределами страны, а фестивальный календарь способен многим составить достойную конкуренцию.
Александр Турчин высказал свое восхищение по поводу оригинального торта, изготовленного на местном хлебозаводе. По его мнению, такое здание – Дворец бракосочетаний – должно украсить Молодечно.
Планируется, что загс возведут рядом с Центральной площадью города, на пересечении улиц Льва Толстого и Виленской. Объект включили в областную инвестпрограмму на 2020 год. Проектно-сметная документация уже разрабатывается.
Жителям района, внесшим значительный вклад в его развитие, Александр Турчин вручил заслуженные награды.

Гостей праздника, среди которых были делегации из Украины, России и Польши, порадовали лазерным шоу «История 80 лет» и праздничным концертом «Живи и процветай, молодечненский край!» с участием известных белорусских исполнителей, уроженцев молодечненской земли.

Сергей СОЛОНКЕВИЧ

Предыдущая статья
Следующая статья

Рекомендации для Вас

Участковый – от слова «участие»

Форменное обаяние старшего лейтенанта Ирины

До работы… три часа. Выход из сложной ситуации всегда можно найти, если не опускать руки

Шэсць хвілін не дробязь

Самый важный подарок

Открытый диалог

Об авторе: redactor2

Добавить комментарий

﻿