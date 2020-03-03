Еще одна точка роста Минщины

Председатель облисполкома Александр Турчин принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Молодечненского района.

В минувшую субботу с самого утра во Дворце культуры Молодечно работала масштабная выставка. Ведущие предприятия города и района представили свою продукцию, которой они по праву могут гордиться и которая пользуется большим спросом у потребителей. Удивляли местные ремесленники и народные мастера – пожалуй, никто не прошел мимо их работ. Учащиеся Детской художественной школы искусств организовали ­отдельную экспозицию, и там тоже было на что посмотреть.

Постарались местные хлебопеки. Специально к празднику изготовили 10-килограммовый торт. У них получился… Дворец бракосочетаний (очень вкусный, наверное!).

– Молодечненцы с нетерпением ждут, когда в городе начнется его строительство, – так объяснил выбор идеи торта директор филиала «Молодечненский хлебозавод» Николай Аскирко.

Добавила красок празднику выставка миниатюр исторически ценных архитектурных объектов, в том числе восстановленных в макете. Это стало возможным благодаря исследовательской работе юных краеведов. Один из примеров утраченного наследия – Радошковичский замок.

– Ребята из Радошковичской средней школы, изучив архивные материалы, создали интересный макет, – отметил учитель истории Молодечненской средней школы №1 имени Янки Купалы Анатолий Павловский.

Александр Турчин, ознакомившись с выставкой и пообщавшись с людьми, принял участие в торжественном мероприятии. В своем выступлении руководитель центрального региона подчеркнул, что Молодечненский район обладает необходимым потенциалом для того, чтобы в обозримом будущем стать мощным промышленным, транспортным и сельскохозяйственным центром.

– В последние годы получила достойное развитие инфраструктура комфортной жизни: построен современный спортивный центр, благоустроен городской парк, строится жилье. В этом году завершается реализация комплексного плана развития молодечненского региона, разработанного по прямому поручению Главы государства. Многое уже сделано. Но и за 2020 год нужно успеть немало.

Губернатор высказал уверенность в том, что общими усилиями эта задача будет достойно решена, а город и район станут еще одной точкой роста Минщины.

Молодечно заслуженно называют культурной столицей, что также отметил председатель облисполкома. Творческая элита региона известна широко за пределами страны, а фестивальный календарь способен многим составить достойную конкуренцию.

Александр Турчин высказал свое восхищение по поводу оригинального торта, изготовленного на местном хлебозаводе. По его мнению, такое здание – Дворец бракосочетаний – должно украсить Молодечно.

Планируется, что загс возведут рядом с Центральной площадью города, на пересечении улиц Льва Толстого и Виленской. Объект включили в областную инвестпрограмму на 2020 год. Проектно-сметная документация уже разрабатывается.

Жителям района, внесшим значительный вклад в его развитие, Александр Турчин вручил заслуженные награды.

Гостей праздника, среди которых были делегации из Украины, России и Польши, порадовали лазерным шоу «История 80 лет» и праздничным концертом «Живи и процветай, молодечненский край!» с участием известных белорусских исполнителей, уроженцев молодечненской земли.

Сергей СОЛОНКЕВИЧ