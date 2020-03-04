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Форменное обаяние старшего лейтенанта Ирины

04.03.2020 0 Комментариев , 3 Просмотров

Инспектор дорожно-патрульной службы отдела ГАИ Смолевичского РОВД Ирина Стрельцова хорошо владеет боевыми приемами, разбирается в Правилах дорожного движения и машину водит не хуже коллег-мужчин. Водители автомобилей, которых останавливает инспектор во время патрулирования, как правило, с улыбкой предъявляют удостоверение. Не каждый день встретишь такого обаятельного и привлекательного сотрудника ГАИ!

Ирина родом из Витебска. Мечтала поступить в Академию МВД, но не хватило баллов. Подала документы на юридический факультет Полоцкого государственного университета. После окончания вуза устроилась в ГАИ УВД Витебского облисполкома, а год назад переехала в Смолевичи.
– В местном отделе ГАИ работаю в основном с документами, занимаюсь агитацией и пропагандой, но время от времени выезжаю на патрулирование. Мама раньше постоянно переживала – мол, не женское это дело, а папа поддерживал. Характер у меня боевой, разве можно такую девушку представить в другой профессии? – улыбается Ирина. – А я с детства хотела пойти по стопам двоюродного дедушки, который почти 30 лет проработал в Госавтоинспекции МВД России.
И всегда повторял, что в нашем деле нужно быть честным и справедливым. Некоторые водители считают, что для сотрудника ГАИ главное оштрафовать. Но ведь важнее достучаться до человека. На мелкие нарушения стараюсь не обращать внимания. Другое дело – дорожно-транспортные происшествия, превышение скоростного режима, пьянство за рулем. Тут никаких поблажек быть не может.
Некоторые водители к девушке в форме относятся настороженно. Случается, что и вовсе игнорируют требование об остановке.

– Есть и такие, кто пытается «договориться». Если не иду навстречу, начинают «выяснять отношения». Благо напарники всегда рядом: помогут. Коллектив в отделе дружный, на работу иду с удовольствием, – говорит Ирина.
Конечно, приходится выезжать и на дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом.
– До сих пор вспоминаю аварию в Витебске, – рассказывает инспектор. – Возвращалась с работы, увидела страшное зрели-
ще – произошло ДТП. Из-за несоблюдения Правил дорожного движения автомобиль столкнулся с мотоциклом. Сразу же набрала номер дежурной службы: «Ребята, приезжайте…». Поразили зеваки, пытавшиеся снять все это на телефон. Вместе с женщиной-водителем – участницей ДТП мы накрыли погибшего куртками и стали дожидаться милиции и скорой.
Даже в форме старший лейтенант Ирина Стрельцова выглядит красиво и женственно. Макияж, прическа и, конечно, улыбка.
– Участникам дорожного движения нужны позитивные эмоции, – считает инспектор ДПС. – Как-то накануне 23 февраля останавливала автолюбителей, чтобы вручить им подарки и поздравить с праздником. А один из водителей решил сделать мне ответный сюрприз: подарил букет цветов. Говорит: «Свой номер вы мне вряд ли оставите, но можно я сделаю вам хоть что-то приятное?»
…Закончив служебные дела, Ирина спешит домой, где ее ждет семилетний Саша. Мальчишка часто бывает у мамы на работе, помогает ей проводить профилактические акции. Он гордится мамой и мечтает продолжить династию.


Конечно, приходится выезжать и на дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом.
– До сих пор вспоминаю аварию в Витебске, – рассказывает инспектор. – Возвращалась с работы, увидела страшное зрели-
ще – произошло ДТП. Из-за несоблюдения Правил дорожного движения автомобиль столкнулся с мотоциклом. Сразу же набрала номер дежурной службы: «Ребята, приезжайте…». Поразили зеваки, пытавшиеся снять все это на телефон. Вместе с женщиной-водителем – участницей ДТП мы накрыли погибшего куртками и стали дожидаться милиции и скорой.
Даже в форме старший лейтенант Ирина Стрельцова выглядит красиво и женственно. Макияж, прическа и, конечно, улыбка.
– Участникам дорожного движения нужны позитивные эмоции, – считает инспектор ДПС. – Как-то накануне 23 февраля останавливала автолюбителей, чтобы вручить им подарки и поздравить с праздником. А один из водителей решил сделать мне ответный сюрприз: подарил букет цветов. Говорит: «Свой номер вы мне вряд ли оставите, но можно я сделаю вам хоть что-то приятное?»
…Закончив служебные дела, Ирина спешит домой, где ее ждет семилетний Саша. Мальчишка часто бывает у мамы на работе, помогает ей проводить профилактические акции. Он гордится мамой и мечтает продолжить династию.

«Представительницам прекрасного пола в дорожно-постовой службе гораздо сложнее, чем мужчинам, – считает старший инспектор ДПС Смолевичского ОГАИ Сергей Рапейко. –
В любую погоду сотрудники ГАИ на посту. Ирину стараемся оберегать: помогаем, подсказываем. Она очень позитивная, отзывчивая и отлично справляется со своими обязанностями. Мужчины-водители даже рады, когда их останавливает такой обаятельный сотрудник ДПС, говорят ей комплименты».

Анна ХАЛДЕЕВА, фото автора

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