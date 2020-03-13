Вы тут: Главная II Европейские игры

ГАИ в выходные откроет сезон мотопатрулирования

13.03.2020 0 Комментариев , 1 Просмотров

ГАИ в выходные открывает сезон мотопатрулирования. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ МВД.

«Экипажи специального подразделения ДПС «Стрела» будут отрабатывать наиболее аварийно опасные участки дорог Минска и Минской области. Запланированы рейдовые мероприятия в виде негласного и смешанного контроля за дорожным движением. Будут привлечены и мотопатрули, особенно в вечернее и ночное время. Сотрудники ориентированы на обеспечение безопасности на дорогах и оказание помощи участникам дорожного движения», — рассказали в УГАИ.

Особое внимание инспекторы уделят профилактике и пресечению грубых нарушений ПДД пешеходами, выявлению водителей, не имеющих права управления транспортом, пренебрегающих требованиями скоростных режимов, правилами маневрирования, обгона, перевозки пассажиров, а также севших за руль в состоянии опьянения.

Предыдущая статья
Следующая статья

Рекомендации для Вас

В Минской области заготовили более 276 т березового сока

«Приходится водить за руку, чтобы не сбежали», или Как трудоустраивают обязанных родителей

Заведующий фермой в Столбцовском районе скрыл падеж скота

Прямая линия

Четверо жителей Минской области задержаны по подозрению в обороте наркотиков

Валентина Кашкан: особенная работа – сельский доктор

Об авторе: redactor2

Добавить комментарий

﻿