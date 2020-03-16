ГЛХУ «Воложинский лесхоз»: когда деревья станут большими

Владимир Ботян возглавил чуть меньше полугода назад, но назвать его новичком язык не поворачивается. В лесном деле он давно свой человек. Карьеру начинал лесничим в этом же хозяйстве, работал главным инженером, аналогичную должность занимал в Минском лесохозяйственном объединении. Общего стажа у Владимира Владимировича – более 20 лет! Так что, принимая руководство Воложинским лесхозом, он четко знал, как будет работать и каких результатов намерен добиться. А цель у директора одна: сделать предприятие одним из лучших в отрасли.

Зеленое богатство

– Придерживаюсь мнения, что жить нужно сегодняшним днем, но обязательно – думать о зав­трашнем, – говорит Владимир Ботян. – А я хочу, чтобы и в дальнейшем леса, которые по праву считаются национальным достоянием Беларуси, так же зеленели, щедро кормили и обогревали. Для этого и работаем. С другой стороны, результат нашего труда виден не сразу, а через 10, 20 и даже 80 лет. Так что стараемся не для себя, а для потомков.

Уроженец Воложинщины Владимир Ботян – представитель третьего поколения в династии лесников. Его два дяди, дедушка, отец и дочери посвятили себя служению лесу. Общего стажа на всех – более 100 лет!

Защищать и воспроизводить лес – в этом видит свою главную задачу Владимир Ботян. К слову, в нынешнем году хозяйства Воложинского лесхоза раньше обычного приступили к посадке молодых деревьев. Всему причиной теплая зима и отсутствие снежного покрова.

– Рубки главного пользования, или заготовка так называемого спелого леса на древесину, как и санитарные рубки, проводимые с целью улучшения санитарного состояния лесного массива, должны компенсироваться высадкой молодых здоровых деревьев – елей, сосен, дубов. В этом году планируем высадить «молодняк» на площади 180 га, – рассказывает директор лесхоза. – В среднем на один гектар идет 5000 деревьев. Сеянцы и саженцы берем из своего постоянного питомника площадью 13 га. Без преувеличения его можно назвать колыбелью леса. Опытные лесоводы выращивают там миллионы единиц посадочного материала. Причем это не только ценные промышленные породы (сосна, ель, дуб), но и декоративные: туя, ива, пихта, спирея, ель голубая, можжевельник, скумпия.

В прошлом году в питомнике впервые заложили плантации новогодних елей – более 10 тысяч вечнозеленых деревцев, которые через 5–7 лет уже достигают 1,5–2 метров. Любой человек накануне Нового года сможет прийти и выбрать елочку по душе. «Людям удобно, а нам спокойно: меньше вероятности, что предпримут самостоятельную незаконную вылазку за праздничным деревом», – говорит Владимир Ботян.

Пусть нечасто, но такие случаи, к сожалению, бывают. Одни спасают лес, стараются приумножить его богатства, другие же всю красоту уничтожают – неосознанно или намеренно… Впрочем, когда гибнут десятки гектаров леса, это уже не имеет значения.

– Пожары – самый страшный наш враг, – подчеркивает директор ГЛХУ «Воложинский лесхоз». – В прошлом году в лесах хозяйства произошло 16 пожаров на площади 21 гектар и 12 возгораний. Благо в лесничествах установлены камеры видеонаблюдения. В дневное время суток информация об обстановке транслируется на монитор лесной охраны. О возгорании сообщают дежурному лесхоза, тот передает координаты места с точностью до полуметра. Срочно выезжает пожарная машина и устраняет очаг.

Немало проблем лесникам и лесничим доставляют дачники. Строительный мусор, пищевые отходы они вывозят в лес, полагая, что этого никто не увидит и их поступок останется безнаказанным. Но нарушителей вычисляют быстро: повсеместно в лесничествах установлены камеры фотофиксации с записью и передачей данных на мобильное устройство. Нарушителям грозит административная ответственность. Кстати, в нынешнем году лесхоз планирует закупить дополнительные фотокамеры.

Бури, засухи, нашествия насекомых-вредителей – от этих неприятностей лесное хозяйство тоже не застраховано. Но с природой, как говорится, не поспоришь.

– В минувшем году от короеда не сильно пострадали, хотя небольшие площади леса пришлось вырубить. Надеемся, в 2020-м нас не зацепит. В любом случае, ­накопленный опыт пригодится: знаем, как действовать в подобной ситуации, чтобы снизить потери, – отмечает Владимир Ботян.

Лес рубят – щепки продают

ГЛХУ «Воложинский лесхоз» – крупнейший поставщик леса как госпредприятиям, так и населению. В 2019 году цех деревообработки, расположенный в деревне Клим, был частично модернизирован. Там установили линию лесопиления Walter, предназначенную для распиловки круглого леса на обрезные пиломатериалы с производством щепы.

– В лесхозе установлены две такие линии, мощности которых позволяют перерабатывать 3 тысячи «кубов» круглого леса в месяц. Хорошо показала себя лесопильная вертикальная рама модели ­Р-63-4Б: на ней рабочие цеха выполняют продольную распиловку бревен и брусьев на пиломатериалы. Знаю, что многие лесхозы отказались от данной установки, но мы продолжаем ее использовать, – говорит Владимир Ботян. – Как показало время, продавать лес в готовом виде все-таки выгоднее. А невостребованную древесину можно переработать на Р-63-4Б, чтобы затем реализовать как пилопродукцию. Ведь мы стремимся обеспечить пиломатериалами местное население и хозяйства. А Воложинский лесхоз – единственное в районе предприятие, которое оказывает подобные услуги.

Продукция цеха деревообработки не только обеспечивает потребности внутреннего рынка, но и экспортируется во многие страны ближнего и дальнего зарубежья.

– Перерабатывая 3000 «кубов» круглого леса в месяц, получаем 1500 «кубов» пилопродукции. Из них 1000 «кубов» грузим на экспорт в Эстонию, Латвию, Литву, Германию, Испанию, Италию, Нидерланды, Бельгию, Румынию, Англию. Помимо этого ежемесячно поставляем за границу 1300–1500 «кубов» щепы, – рассказывает директор.

Владимир Ботян понимает: чтобы наращивать объемы производства и увеличивать выручку (в нынешнем году здесь намерены заработать больше 8 млн рублей), необходимо обновлять автопарк. Потому в лесхозе собираются приобрести лесозаготовительную технику – харвестер. Машина уникальна тем, что практически заменяет несколько бригад рабочих и отличается повышенной проходимостью. Планируется также закупить два сортиментовоза. Сегодня в лесхозе пять таких машин, но их уже недостаточно.

– Люди знают: чем больше они сделают, тем больше заработают. По прошлому году средняя зарплата составила 985 рублей, а в январе – феврале текущего года уже достигла 1025 рублей. Есть возможность получать и 1700–2000. Кадровый голод – это однозначно не про нас. В лесхозе 356 человек, желающих устоится сюда – не меньше. Все просто: люди довольны условиями работы, – объясняет Владимир Ботян. – Но главное, что они занимаются делом, которое приносит не только материальное благополучие, но и радость. Ведь для человека очень важно найти себя в профессии…

ГЛХУ «Воложинский лесхоз»

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