Индустриальный парк «Великий камень» может быть интересен турецкому бизнесу

6 марта Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», который расположен в Смолевичском районе, посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Республике Беларусь Мустафа Озджан, сообщает пресс-служба парка.

Глава дипломатической миссии познакомился с историей и развитием проекта. Также его интересовали логистические возможности и строительство инфраструктуры.

Гость посетил и центр комплексного обслуживания «Одна станция». В ходе переговоров Мустафа Озджан отметил, что такая площадка как индустриальный парк благодаря созданным здесь условиям для ведения бизнеса может представлять интерес для турецких компаний.

В свою очередь глава дипломатического представительства пригласил руководство парка презентовать инвестиционные возможности «Великого камня» на совместном форуме Беларуси и Турции, который пройдет осенью в Стамбуле.

По информации industrialpark.by

