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Иван Маркевич встретился с коллективом холдинга «Мінская праўда»

17.03.2020 0 Комментариев , 4 Просмотров

Заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич, а также начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Александр Ильясевич 17 марта провели встречу с коллективом УП «Редакция газеты “Мінская праўда”».

На повестку дня вынесли вопросы функционирования холдинга (помимо «Мінскай праўды», в него также входят газеты Минского, Дзержинского и Узденского районов и сетевое издание МЛЫН.BY). Был сделан акцент на наполняемости и качестве информационных и рекламных материалов, обсудили перспективы развития.

Иван Маркевич, в свою очередь, отметил, что «Мінская праўда» должна стать лучшим областным изданием. Для этого необходимо обратить внимание на преобладание аналитики в публикуемых материалах, их актуальности, усилить обратную связь с читателями. Также стоит повысить привлекательность газеты и, соответственно, ее тираж.

Редакция за последние годы сделала огромный шаг вперед, но внедрение инноваций, развитие информационных технологий говорят о том, что нужно работать еще эффективнее.

По итогам встречи решили, что необходимо подготовить четкий бизнес-план по дальнейшему развитию холдинга. Руководство облисполкома рассмотрит все заявленные предложения, рациональные идеи будут внедрены.

Соб. инф., фото Елены СТРАШНОВОЙ

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Об авторе: redactor2

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