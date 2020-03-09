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Из-за следственного эксперимента в Червенском районе на М4 ограничат движение

09.03.2020 0 Комментариев , 1 Просмотров

Движение на трассе М4 в Червенском районе будет ограничено 10 марта с 20:30 до 22:30. Причина — проведение следственного эксперимента.

Как сообщила»МП» инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Екатерина Сильченко, 10 марта 2020 года с 20:30 до 22:30 на 36-м километре автодороги М4 Минск — Могилев в направлении Минска движение всех видов транспорта временно ограничат. Там будут проводить следственный эксперимент: устанавливать причины и обстоятельства аварии.

ГАИ Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.

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Об авторе: redactor2

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