Эффект опыления

В февральском материале «МП» «Пчеле жизнь медом не кажется» поднималась проблема массовой гибели пчел от новых болезней, крайне опасных пестицидов и аномалий климата. Ученые лаборатории пчеловодства в агрогородке Самохваловичи Минского района разработали проект, направленный на возрождение исторической популяции местной пчелы. Как избавить пчеловодов от потерь, рассказал заведующий лабораторией пчеловодства Института плодоводства НАН Беларуси Дмитрий РАХМАТУЛИН.

– Дмитрий Константинович, в чем суть вашего проекта?

– В 70-х годах прошлого века кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Шеметков провел десятки экспедиций и обнаружил две наши местные популяции среднерусской породы – березинскую и полесскую, распространенную по течению Припяти. Мы решили продолжить это дело. Предположили, что исторический ареал мог сохраниться только в условиях особо охраняемых территорий. А это Полесский радиационно-экологический заповедник, где 34 года не ведется сельскохозяйственная деятельность. Большинство пчелосемей, которых мы нашли в позапрошлом году во время экспедиций, жили в пространствах между деревянной стеной и кирпичной кладкой брошенных домов, либо в погребах хат, некоторых обнаружили в дуплах. Удивило, что пчелы не остались жить в брошенных ульях.

В ходе исследования отловленных пчел удалось выявить семьи, похожие по морфологическим признакам на среднерусскую породу. Нашли пять пчеломаток – проведенные анализы подтвердили их происхождение. К работе подключился Институт генетики и цитологии, где будут делать ДНК-анализы найденных пчел. Сейчас на экспериментальной пасеке лаборатории в урочище Леновины вблизи агрогородка Самохваловичи есть племенное ядро из пяти семей полесской популяции. Выводим неплодных маток – их будем отправлять в заповедник для оплодо­творения на естественном трутневом фоне. Планируем увеличить количество пасек в зоне отчуждения, думаю, к концу года там будет уже около 300 семей пчел полесской популяции.

– Какие плюсы у проекта, помимо биоразнообразия?

– В перспективе – распространение местной пчелы по заповедникам страны и частным пасекам. На каждой пасеке экономически целесообразно разводить такую породу – она лучше приспособлена к естественной медоносной растительности и отличается хорошей зимостойкостью, плодовитостью, устойчивостью к болезням и вредителям. Восстановление популяции среднерусской породы имеет огромный социальный эффект для жителей прилегающих к заповеднику территорий. Содержание таких пчел позволит населению получать больше продукции пчеловодства.

– Но мед ведь из радиационной зоны…

– Неоднократные исследования показали, что мед, полученный в условиях повышенного радиационного фона, не накапливает радиацию. Максимальные пределы разрешенного содержания в меде радиации – 3,6 тыс. беккерелей на 1 кг. Ученые-лаборанты не нашли в нем и более 100 беккерелей. Ведь нектар превращается в мед после переработки в ротовой полости пчелы при помощи специальных ферментов – есть теория, что так нейтрализуются все опасные вещества.

– Правда, что пчеле нет замены среди насекомых-опылителей?

– Только у пчел есть такая уникальная особенность, как флороспециа­лизация. Это заложенная на генетическом уровне приверженность к одному виду растений. Если пчела взяла первый нектар, например, с рапса, в этот вылет она будет работать только на рапсе, даже если рядом цветет другой медонос. Эффект, полученный от опыления пчелами сельхозкультур, в том числе и лесных, в финансовом выражении более чем в 10 раз превышает доход от меда и других продуктов пчеловодства. Некоторые растения полностью зависят от пчел, поскольку не могут опыляться самостоятельно.

Справочно:

Лаборатория пчеловодства Института плодоводства Национальной академии наук Беларуси открылась в 1935 году. Основная задача научного центра – получение племенных маток и проведение научных исследований в области пчеловодства.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, темпы вымирания насекомых-опылителей по всему миру увеличились в сотни раз. Около 40% опылителей, особенно пчелы и бабочки, уже находятся на грани исчезновения.

Елена ПАШКЕВИЧ