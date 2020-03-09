Эксперт назвал вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса COVID-19

Эпидемия COVID-19 сохранится в странах мира по меньшей мере до июня этого года. Такой прогноз дал глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, сообщает ТАСС.

«Что касается развития эпидемии в странах, то она продлится по меньшей мере до июня», — приводит заявление эксперта, сделанное на конференции эпидемиологов Китая, газета «Жэньминь жибао».

«В будущем ключевые аспекты мер эпидемиологического контроля в отношении вызываемой коронавирусом нового типа пневмонии будут перенаправлены от предотвращения вывоза (из КНР) к пресечению привозных случаев», — добавил Чжун Наньшань.

БЕЛТА