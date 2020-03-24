К 77-летию трагедии: в мемориальном комплексе «Хатынь» прошел траурный митинг

Представители власти, общественных организаций, военнослужащие собрались 22 марта у Вечного огня в мемориальном комплексе «Хатынь», чтобы поклониться жертвам трагедии. Тем 149 людям, чья жизнь 77 лет назад оборвалась в горящем деревенском сарае. В их честь застыли в минуте молчания, для них украсили траурный черный гранит свежими цветами.

— Каждый раз посещая Хатынь, понимаю, что даже спустя годы чувство боли и скорбь не притупляются, — говорил в своем обращении к присутствующим заместитель председателя Минского облисполкома Иван Маркевич. — Мемориал стал для белорусов, в полной мере ощутивших на себе все тяготы войны, символом людской памяти, хранящим частичку земли 186 сожженных и не восстановленных, как и Хатынь, деревень.

Иван Маркевич, отметил, что в Минской области идет подготовка к празднованию 75-й годовщины Великой Победы. К этой дате должны быть приведены в порядок воинские захоронения, памятники. Но самое главное, что нужно сделать в каждом районе, — окружить заботой и вниманием ветеранов, живых свидетелей войны, которых с каждым годом становится все меньше.

— «Мир в веках не помнит таких злодеяний на всей нашей земле», — такая надпись встречает посетителей комплекса на стене памяти, — сказал архитектор Юрий Градов. — Этот год для нашей Хатыни тоже юбилейный. Ровно 50 лет назад за создание мемориала была вручена самая престижная в СССР премия — Ленинская. А в 2019-м мы отметили 50-летие со дня его открытия. Много это или мало в истории? Наверное, мало, чтобы полностью осмыслить, и много, чтобы предать забвению. Но, к счастью, об этой трагедии знает весь мир.

Юрий Градов трудился над проектом вместе с архитекторами Леонидом Левиным, Валентином Занковичем и скульптором Сергеем Селихановым – создателем фигуры «Непокоренного человека». В основе центральной деревенской улицы, которая осталась на ее исконном месте, по задумке авторов, лежит крест.

— Если продлить его символическую ось, можно виртуально перенестись в Австрию, на место бывшего лагеря смерти Маутхаузен, — продолжает Юрий Градов. — Там есть удивительная скульптура, созданная автором-антифашистом Фрицем Кремером, «О, Германия, скорбная мать». Я назвал ее «Покаянием». Женская фигура с безвольно опущенной рукой, закрытыми глазами, а на лбу у нее — клеймо. Матери стыдно смотреть всему миру в глаза. Она напоминает новым поколениям немцев о злодеяниях фашистов. В этом и заключается смысл таких мест.

Не только памятники призваны нести большую смысловую нагрузку в деле сохранения исторической правды. Несмотря на то, что в стране собрано немало материалов об истории Великой Отечественной войны, фото- и аудиодокументирование воспоминаний ныне живущих ее свидетелей продолжается.

— К 75-летию Великой Победы мы хотим издать книгу судеб о каждом ветеране, а их на территории Минской области 632 человека, из которых 444 были окопными солдатами, — поделился председатель областного совета ветеранов Казимир Чарапковский. — К этой дате постараемся записать как можно больше видеоматериалов, что станут основой для фильма из воспоминаний живых свидетелей войны. Это самое ценное, что мы еще можем сохранить для потомков.

Председатель ветеранской организации рассказал и о масштабной поддержке участников войны, начиная с медицинского и социального обслуживания и заканчивая материальной помощью. Всех имеющих ветеранский статус или значащихся в базе социальной службы узниками, к 75-летию Победы ожидают дополнительные выплаты.

Обновится к празднику и сама Хатынь. По словам директора комплекса Артура Зельского, завершается разработка проектно-сметной документации по реконструкции отдельных фрагментов мемориала.

— Из бюджета области на эти цели выделено 250 тысяч рублей, — отметил он. — Планируется ремонт символической крыши сарая, основания под фигурой «Непокоренного человека», в капитальном ремонте нуждается кладбище деревень, где нужно обновлять урны с землей. Но никаких отступлений от основной идеи мемориала быть не должно. Мы обязаны сохранить его полностью таким, каким и задумывали его авторы.

Артур Зельский также рассказал, что людской поток в Хатынь не уменьшается. Только в 2019 году мемориал посетило 250 тысяч человек из 130 стран мира. Продолжается также изучение исторических фактов, связанных с этой местностью.

— Сложно даже сказать, что еще нам предстоит узнать о Хатыни, — замечает Артур Зельский. — Недавно стало известно, что один из хатынских палачей мирно жил в Германии, где преподавал в обычной школе. Возмездие его не настигло. А ведь каратель прошел войну и наверняка учинил не одно злодеяние, причем не только в Беларуси. Как много нам еще предстоит открыть и сохранить для будущих поколений.

Елена Харевич

Фото: Светлана Курейчик