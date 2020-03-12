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К выходу в поля готово более 70% аграрной техники в регионе

12.03.2020 0 Комментариев , 4 Просмотров

Сельхозорганизации страны готовятся к весенним полевым работам, поэтому перед посевной все тракторы должны быть отремонтированы, сообщает Беларусь 1.

Так, в каждом районе области работают инспекторы гостехнадзора и после осмотра дают заключение. Отметим, уже готово более 70% аграрной техники. При этом последний день для всего объема ремонтных работ — 20 марта.

При проведении техосмотра внимание обращается не только на качество ремонта, но и на внешний вид техники, она должна быть подкрашена. Кроме того, обязательно наличие проблесковых маячков желто-оранжевого цвета.

А сейчас в полях техника закрывает влагу, вносит удобрения и подкармливает озимые. Весенний сев начнется не раньше начала апреля.

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Об авторе: redactor2

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