К выходу в поля готово более 70% аграрной техники в регионе

Сельхозорганизации страны готовятся к весенним полевым работам, поэтому перед посевной все тракторы должны быть отремонтированы, сообщает Беларусь 1.

Так, в каждом районе области работают инспекторы гостехнадзора и после осмотра дают заключение. Отметим, уже готово более 70% аграрной техники. При этом последний день для всего объема ремонтных работ — 20 марта.

При проведении техосмотра внимание обращается не только на качество ремонта, но и на внешний вид техники, она должна быть подкрашена. Кроме того, обязательно наличие проблесковых маячков желто-оранжевого цвета.

А сейчас в полях техника закрывает влагу, вносит удобрения и подкармливает озимые. Весенний сев начнется не раньше начала апреля.