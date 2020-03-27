Книга ко Дню Победы

В честь 75-летия Великой Победы готовится к изданию документальная книга «Беларусь помнит. Минщина гордится».

Ее герои – наши земляки, отважно сражавшиеся с врагом на фронтах Великой Отечественной, в партизанских отрядах на оккупированной белорусской земле.

– Задумка была такая – рассказать о солдатской судьбе, ратном подвиге каждого участника войны. К сожалению, на Минщине их осталось немного, чуть более 400 человек, – рассказал председатель областного совета ветеранской организации полковник в отставке Казимир Чарапковский. – Материал собирали, что называется, по крупицам, использовали архивные документы, воспоминания фронтовиков и партизан, газетные публикации. На наш взгляд, получился правдивый коллективный портрет солдата-освободителя, солдата-победителя.

При содействии облисполкома и Министерства информации Республики Беларусь книга выйдет тиражом 500 экземпляров. Каждый герой этого издания получит ее в подарок.

Григорий ВАСИЛЕВИЧ