Крупнейшую партию самогонной браги изъяли правоохранители в Молодечненском районе

Сотрудникам милиции поступила информация, что в деревне Схолино Молодечненского района местный житель занимается производством самогона чуть ли не в промышленных масштабах. По словам местных жителей, хмельной промысел выдавал стойкий сивушный запах в округе. В ходе выезда сотрудников милиции на место – информация подтвердилась.

На приусадебном участке своего знакомого 47-летний сельчанин оборудовал настоящий завод по производству самогона. На момент, когда правоохранители посетили алкоусадьбу, готового продукта не было, зато самогонной браги – в достатке. Без малого 18 тонн суррогата бутлегер хранил в хозяйственной постройке, брага «выхаживала» в двадцати семи полимерных ёмкостях. Также в ходе осмотра сарая милиционеры нашли, предположительно, составляющие части самогонного аппарата.

По предположительным подсчётам, выход готового продукта составил бы не менее 800 литров. Сельчанин нигде не работает, судя по всему, доход получал как раз от реализации алкогольной продукции. Самогонная брага была конфискована и уничтожена. А сам мужчина станет фигурантом административного процесса за хранение полуфабрикатов для изготовления крепких алкогольных напитков. Ему грозит штраф до тридцати базовых величин. По словам самого владельца суррогата, спиртное готовил для себя.

Ранее мужчина привлекался к ответственности за самогоноварение. К слову, в поле зрения правоохранителей за незаконное изготовление спиртного неоднократно попадал и сам хозяин частного домовладения.

ГИОС Молодечненского РОВД