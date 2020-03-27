К севу ранних яровых зерновых и зернобобовых культур приступили во всех районах области.

По данным на утро 26 марта, яровыми в центральном регионе уже засеяно 15 тысяч гектаров. Анна ХАЛДЕЕВА Так, в Логойском районе яровые посеяны на общей площади 2253 га (25% к плану), в Любанском – 2244 га (27%), в Клецком – 1089 (24%). Одновременно ведется сев многолетних трав. Всего в хозяйствах посеяно и перезалужено 26,8 тысячи га многолетних трав, в том числе 21,9 тысячи га – на пашне. Продолжается внесение минеральных удобрений: накоплено более 71% калийных и более 62% азотных. В целом под яровой сев подготовлено порядка 160 тысяч гектаров. Как рассказали «МП» в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию обл­исполкома, свои коррективы вносит погода. Из-за ночных заморозков на поверхности почвы образуется ледяная корка, которая прогревается лишь ближе к обеду.

Анна ХАЛДЕЕВА, фото Светланы КУРЕЙЧИК