Линия помощи

Пенсионерка Лидия Николаевна Галушко из пристоличного агрогородка Чуриловичи – одна из первых, кто позвонил на горячую линию по доставке продуктов питания и лекарств. Социальная служба среагировала моментально – в тот же день женщина получила свой заказ.

Лидии Николаевне 73 года. Самостоятельно выйти на улицу она не может: беспокоят ноги. Обычно лекарства и продукты ей покупают дети. Они хоть и живут в разных населенных пунктах, но часто приезжают в гости. Должны были навестить и в этот раз, но обстоятельства сложились по-другому.

– Сына срочно забрали в больницу, дочка приехать не смогла, – поясняет Лидия Николаевна. – А мне врач накануне выписал лекарства, которые сразу же нужно начать принимать, да и самые обычные продукты закончились: батон, масло, колбаса, творог. Случайно по телевизору увидела телефон горячей линии. Решила – почему бы не набрать? Девушка вежливо оформила мой заказ, потом перезвонила и сказала, кто придет и когда.

В назначенное время к дому Лидии Николаевны подъезжает милицейская машина. Заказанные товары сельчанке спешат доставить работник территориального центра социального обслуживания населения Минского района Татьяна Малолеткина и участковый инспектор Мачулищанского отдела милиции Минского РУВД лейтенант Вадим Хацкевич.

– Сегодня мы работаем в одной связке. И когда нам позвонили из территориального центра, попросили помочь с транспортом – с радостью согласились, – говорит Вадим Хацкевич. – Вместе с соц­работником съездили в аптеку, в магазин, купили все необходимое. Мы и раньше помогали пожилым людям. Но тогда были единичные случаи, сейчас обращений стало больше. Бывает, звонят и в наш отдел милиции, просят, например, подвезти питьевой воды. Никому не отказываем. Понимаем, что с возрастом иммунитет снижается и организму сложнее бороться с различными заболеваниями. А сейчас особенно нужно беречь людей преклонного возраста, помогать им в решении житейских вопросов.

Прежде чем войти в дом, соцработник готовит удостоверение, надевает перчатки и маску, обрабатывает руки антисептиком.

Лидия Николаевна, заприметив гостью из окна, спешит открыть дверь.

– Вот ваши лекарства и продукты, – заходит в дом Татьяна Малолеткина и аккуратно выкладывает их на стол.

– Вы моя палочка-выручалочка, – благодарит Лидия Николаевна и спешит принять доставленное лекарство.

А соцработник и милиционер уже держат путь к другим одиноко проживающим сельчанам, которым тоже нужна их помощь.

– В первую очередь наша социальная служба оказывает помощь по доставке продуктов питания и товаров первой необходимости одиноким гражданам старше 65 лет и одиноким инвалидам первой-второй групп. Но если поступают звонки и от других категорий, стараемся помочь и им, – рассказала и. о. директора территориального центра социального обслуживания населения Минского района Елена Тиганина.

В Минском районе проживают больше 1000 одиноких людей пожилого возраста, свыше 280 одиноко проживающих людей с первой и второй группой инвалидности допенсионного возраста и свыше 270 – пенсионного. Продукты питания и лекарства доставляются силами специалистов территориального центра. При необходимости помогают волонтеры Красного Креста, БРСМ, а также сотрудники РУВД, РОЧС и других служб.

– Пока что заявок поступает немного. В основном люди звонят и говорят, что пока им ничего не нужно, но тут же интересуются, смогут ли рассчитывать на помощь, если вдруг что-то понадобится. Несколько человек попросили заказать им продукты через интернет, – отметила Елена Тиганина. – Работает и выявительный принцип. Наши социальные работники очень отзывчивые. И если видят, что кому-то нужна помощь, с радостью ее предлагают сами.

БОРИСОВ

– Мы всегда готовы помочь своим подопечным, – говорит директор ТЦСОН Ольга Копыток. – Распространили информацию (в том числе и в интернете) и номер телефона горячей линии 8 (0177) 78-62-69, на который можно позвонить ежедневно с 9.00 до 18.00 и оставить заявку. Дежурный не просто ждет звонка. Мы сами обзваниваем своих подопечных. Подключили волонтеров Красного Креста и тех, кто посещает наше отделение дневного пребывания.

Звонки поступают постоянно. Большинство от одиноких пожилых и инвалидов. Просят купить продукты питания, предметы первой необходимости, сходить в аптеку за лекарствами. Они знают, что находятся в группе риска, стараются максимально ограничить контакты даже с работниками соцслужбы.

– Доставляем продукты из ближайшего магазина, соблюдаем все меры предосторожности: надеваем маску, перчатки, руки обрабатываем антисептиком, – рассказывает Ольга Копыток. – После звонка дежурному работник соцслужбы уточняет список покупок, необходимых обратившемуся. Контактируем напрямую с медиками. Тем, кто нуждается в постоянном приеме лекарств, рецепты выдают на более длительный срок.



МОЛОДЕЧНО

Прийти на помощь одиноким пенсионерам готовы 270 работников местного центра социального обслуживания населения, а также по 10 волонтеров районных организаций БРСМ и Красного Креста.

– Организовали дежурство на горячей линии, обеспечили всех транспортом, защитными масками и перчатками, – рассказал директор Молодечненского ТЦСОН Дмитрий Гончар и пояснил, что в райцентре около 3500 одиноких пенсионеров и одиноко проживающих пожилых людей. В помощи социальных работников по доставке продуктов и лекарств также могут нуждаться около 2,5 тысячи инвалидов І и ІІ группы.

Волонтеры стараются оперативно выполнять заказы, число которых изо дня в день увеличивается. Только 25 марта посетили шестерых одиноких пенсионеров.

Заведующая отделением социальной помощи на дому ТЦСОН Оксана Олешкевич рассказала «МП»:

– Выезжали на улицу Дроздовича и по просьбе одинокой пенсионерки принесли ей продукты из магазина. Также отвезли продукты 78-летней жительнице деревни Лебедево. Кроме этого, побывали на улице Волынца, помогли 84-летней женщине, инвалиду с детства со времен войны, спуститься с третьего этажа и сопроводили ее в стоматологическую поликлинику.





Надежда ЦУПА, заместитель председателя комитета по труду, занятости

и социальной защите облисполкома:

– Во всех ТЦСОН и комитете определены номера телефонов, по которым могут обратиться одинокие и одиноко проживающие граждане и инвалиды, не состоящие на учете в центрах, за получением необходимой консультации (о профилактических мерах, возможности оставить заявку для обеспечения продуктами питания, лекарствами и товарами первой необходимости). Информация о номерах телефонов размещена на сайтах райисполкомов, в территориальных центрах, СМИ, распространяемых памятках и буклетах. За первые несколько дней работы горячей линии на нее обратилось почти полсотни человек.



Кірыл ШЫК, першы сакратар Мінскага абласнога камітэта БРСМ:

– У дапамогу нашым медработнікам, сацыяльным службам БРСМ таксама арганізаваў работу гарачай лініі. Патэлефанаваць на яе жыхары вобласці могуць па нумары 8 (044) 797-08-18. Працуе яна штодзённа з панядзелка па суботу, з 9.00 да 18.00. Мы аказваем самую розную падтрымку людзям, іншы раз – проста добрым словам, дастаўляем ім лекі і прадукты. Нашы валанцёры заўсёды на сувязі і гатовы прыйсці на дапамогу ў любую хвіліну.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ДОСТАВКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И ЛЕКАРСТВ ОДИНОКИМ ПОЖИЛЫМ ГРАЖДАНАМ И ИНВАЛИДАМ

Комитет по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома информирует, что социальная служба готова оказать помощь одиноким пожилым гражданам и инвалидам по доставке продуктов питания и лекарств. Данная помощь будет оказываться социальными работниками и волонтерами, привлекаемыми территориальными

центрами социального обслуживания населения.

За оказанием помощи по доставке продуктов питания и лекарств для одиноких пожилых граждан и инвалидов нужно обращаться в территориальные центры социального обслуживания населения ежедневно c 9.00 до 18.00

Березинский территориальный центр социального обслуживания населения 801715 55417

Территориальный центр социального обслуживания населения Борисовского района 80177 786269

Вилейский территориальный центр социального обслуживания населения 801771 24892

Воложинский территориальный центр социального обслуживания населения 801772 68075

Дзержинский территориальный центр социального обслуживания населения 801716 65435

Клецкий территориальный центр социального обслуживания населения 801793 50198

Копыльский территориальный центр социального обслуживания населения 801719 25783

Крупский территориальный центр социального обслуживания населения 801796 57394

Территориальный центр социального обслуживания населения Логойского района 801774 78338

Территориальный центр социального обслуживания населения Любанского района 801794 61362

Территориальный центр социального обслуживания населения Минского района 8017 5173704

Молодечненский районный территориальный центр социального обслуживания населения 801767 77313

Мядельский территориальный центр социального обслуживания населения 801797 40082

Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения 801770 21227

Территориальный центр социального обслуживания населения Пуховичского района 801713 35663

Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения 801795 56039

Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения 801776 27494

Солигорский районный территориальный центр социального обслуживания населения 80174 287709

Стародорожский территориальный центр социального обслуживания населения 801792 37514

Столбцовский территориальный центр социального обслуживания населения 801717 51593

Территориальный центр социального обслуживания населения Узденского района 801718 68702

Червенский территориальный центр социального обслуживания населения 801714 21274

Жодинский территориальный центр социального обслуживания населения 801775 48900

В случае возникновения проблемных ситуаций,

а также с предложениями по совершенствованию организации доставки продуктов питания и медикаментов социальной службой можно позвонить в комитет по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома по телефону: 8 (017) 302-68-23

Звонки принимаются с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.

Работа горячей линии построена следующим образом. Когда поступает заявка от жителей Минского района, в течение получаса происходит ее обработка, после чего специалист отзванивается заявителю, называет имя и фамилию исполнителя заказа и время его визита. У всех сотрудников есть удостоверения, паспорта, которые они обязаны предъявлять гражданам.

Юлия БРОЖИНА, Алёна ДРОЗДОВСКАЯ, Сергей ЕСМАНОВИЧ, фото Светланы КУРЕЙЧИК