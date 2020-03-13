Лишнее сделать нужным или Кто победит в борьбе с мусорными потоками

Впечатление от города, поселка, страны складывается из мелочей. Мы оцениваем ухоженность улиц, опрятный вид домов, порядок на территориях предприятий и учреждений. Какие районы научились бороться с растущими мусорными потоками, а кто остается с «запятнанной» репутацией? Об этом «МП» рассказал начальник отдела контроля за обращением с отходами областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Виктор Поднесенский.

– Весна традиционно связана с наведением порядка на земле. Какие инициативы предлагают экологи Минщины?

– В третий Год малой родины важно добавить привлекательности уголку, где живешь, работаешь. Необходимо, чтобы были задействованы не только административные рычаги в вопросах благоустройства. Мы ждем инициативы от самих граждан. Каждый из нас должен взять на себя ответственность за чистоту родного края. В нашей области пересекаются транзитные пути, здесь находятся сотни промышленных предприятий, объектов социального назначения, располагается более 1300 садоводческих товариществ. Ежегодно образуется примерно 460 тысяч тонн коммунальных отходов. Из них часть вовлекается в оборот, остальное подвергается захоронению. Нынешняя система организации раздельного сбора и сортировки мусора далека от совершенства. К 2030 году намечено уйти от так называемых районных полигонов (сейчас их 34) к региональным, которых будет семь. Здесь совместно с комплексным предприятием будут сортировать отходы нескольких районов. До конца 2021 года также планируется закрыть все мини-полигоны с последующей их рекультивацией до 2023 года включительно.

– Как проходит рекультивация полигонов?

– Большинство эксплуатируемых объектов образованы еще во времена СССР. Мощности многих в настоящее время практически исчерпаны, некоторые не соответствуют требованиям природоохранного законодательства. Важно, чтобы все отходы хранились на оборудованных площадках, где установлен изолирующий экран, препятствующий проникновению загрязнений в грунтовые воды, где сделана обваловка, есть необходимый персонал и спецтехника, ведется учет и контроль. В прошлом году рекультивировано 18 мини-полигонов. Объем финансирования составил 150 тысяч рублей. Например, в Клецком районе до недавнего времени работали 7 мини-полигонов. За прошлый год 5 из них рекультивированы. Факты свидетельствуют: все реально сделать. В некоторых регионах работы проводились за собственные средства жилкоммунхозов.

В текущем году из оставшегося 21 мини-полигона запланирована рекультивация еще 12, которые не соответствуют санитарным и природоохранным требованиям. Эта работа будет вестись в Березинском, Вилейском, Воложинском, Клецком, Слуцком и других районах. Наибольшее количество объектов будущей рекультивации на Несвижчине (их 5).

– В стране необходимо увеличить уровень использования твердых коммунальных отходов минимум до 25%. Как обстоит дело в нашей области?

– К сожалению, вторичные материальные ресурсы – отходы, которые необходимо вовлекать в оборот как ценное сырье, – далеко не все перерабатываются. Часть по-прежнему вывозится на мусорные полигоны. На конец прошлого года 13 районов не имели собственных станций сортировки отходов. А необходимость в них огромная! Например, в Клецком, Любанском, Минском, Слуцком районах, а также в Жодино станции загружены на 100% и более. В Крупском в нынешнем году начата эксплуатация станции, а в Березинском завершена разработка проектной документации на строительство аналогичного объекта.

Беспокоит ситуация в таком промышленном регионе, как Солигорский, где уровень использования твердых коммунальных отходов составляет всего лишь 16%. Наименьший показатель – в Пуховичском (13%), наибольший обеспечен в Жодино (27%). В Мядельском – 23%, хотя станции в данном регионе нет.

– Полигоны, эксплуатируемые не по правилам, стихийные свалки вблизи придорожных полос – потенциальная угроза природе. Как контролируете ситуацию?

– Регулярно проводится мониторинг. Частые нарушения – захоронение вторресурсов. Беспокоит неудовлетворительное состояние подъездных путей к некоторым полигонам, загрязнение прилегающих территорий. Отмечаем, что не везде установлены ограждения. В прошлом году обследовано 1717 объектов, выявлено 606 нарушений при их эксплуатации. Общая сумма штрафов превысила 137 тысяч рублей.

В 2019 году вступило в силу постановление Министерства ЖКХ, касающееся схем обращения с коммунальными отходами.

Специалистами нашего комитета в 17 районах проверена реализация данного документа. Во многих случаях фактический порядок сбора отходов противоречит требованиям. Распространенные нарушения –

переполненность контейнеров, загрязнение площадок из-за нарушения графика вывоза отходов УП «Жилье» Борисова, Березинским, Вилейским, Воложинским, Несвижским, Копыльским, Дзержинским, Мядельским, Слуцким жилкоммунхозами, а также жилищно-коммунальным хозяйством города Жодино. Отсутствие маркировки контейнеров зачастую приводит к тому, что вторичные материальные ресурсы не сортируются, а подвергаются бездумному захоронению. Фактически не налажен раздельный сбор отходов в Клецком и Копыльском ЖКХ, КЗУП «ЭкоКомплекс» Солигорска.