Минщина начала заготовку березового сока

Лесные хозяйства Минщины начали заготовку березового сока почти на три недели раньше обычного. Уже собрано 12 тонн полезного напитка. Первым к заготовке приступил Слуцкий район.

— Если в прошлом году сезон заготовки сока стартовал 20 марта, то в этом году спускать березовик стали с первых чисел месяца. Сказалась аномально теплая зима, — замечает ведущий специалист Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения Владимир Гриневич. — Пока сок идет не очень быстро — сдерживают ночные заморозки. Но на следующей неделе заготавливать будем в промышленных масштабах.

Цены березового сока за литр в лесничествах и районных центрах будут варьироваться от 25 до 30 копеек. В Минске и его пригороде — 40 копеек. Но специалисты замечают, выгоднее покупать напиток прямо с лесосеки, сразу переливая из заготовительных полиэтиленовых пакетов, — здесь его будут реализовывать на 10-15% дешевле.

Сок в лесу можно собрать и самостоятельно, предварительно уточнив информацию об отведенных для этого местах, чтобы не получить штраф за незаконную подсочку.

Кроме того, для жителей столицы и пригорода организуют доставку и реализацию на территории Минского лесхоза на улице Багратиона, 70. Сок сюда будет завозиться по 10-15 тонн при наличии спроса. Купить полезный березовый фреш прямо из леса можно и в Боровлянском спецлесхозе: лесничества будут реализовывать его в поселке Опытный на улице Лесной, 15 и в агрогородке Колодищи на улице Хуторской, 3.

В прошлом году лесхозы Минщины заготовили более 4 800 тонн сока на сумму свыше 600 тысяч рублей.

Елена ПАШКЕВИЧ