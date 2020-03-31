«Мы во всем вам поможем»: почтальоны в Молодечно убеждают пенсионеров оставаться дома

Сотрудники почтового отделения «Молодечно-2» выполнят любой заказ – принесут газеты, пенсию, примут плату за квартиру и даже купят продукты.

Почтовое отделение «Молодечно-2» находится в 6-м микрорайоне на улице Великий Гостинец, 134А. Здесь немноголюдно. Пожилых людей нет вообще. Платежи за квартиру никто из местных на последний день не откладывает. А пенсию начинают выдавать только с 5-го числа.

Об опасности коронавирусной инфекции напоминает объявление сразу на входе, которое предупреждает, что посетителям почты для своей же безопасности нужно держаться подальше друг от друга. А еще лучше вообще остаться дома и воспользоваться услугой «Почтовый ­курьер».

Заведующая отделением «Молодечно-2» Ольга Пашковская рассказала корреспонденту «МП», что сейчас работники почты уделяют особое внимание группе риска – пенсионерам, инвалидам, людям с хроническими заболеваниями.

– Доставка на дом почтовой корреспонденции и пенсий практиковалась всегда, но сейчас это особенно актуально, – рассказывает Ольга Пашковская. – Ведь есть много пожилых людей, которые привыкли оплачивать на почте все – от квартирных жировок до услуг мобильной связи. Убеждаем их, что это можно сделать дома. Тем более что наших поч­тальонов жители микрорайона знают в лицо, у многих есть их телефоны. Они с удовольствием встречают работников почты, любят с ними просто поговорить.

Заведующая отмечает: сейчас и к работникам особые требования. На входе в отделение – емкость с антисептиком. Такую же через день-два установят для клиентов. Утром, перед рабочим днем, обязательно проверяют здоровье каждого сотрудника. Влажную уборку в отделении стали делать чаще.

Отправляемся в гости к пенсионерам. Почтальон Людмила Лихванчук выдает корреспонденту «МП» марлевую повязку и льет на руки антисептик.

– Обработайте руки. Это для безопасности. И вашей, и тех людей, к которым мы придем, – говорит Людмила.

В квартире дома на Великом Гостинце нас встречает пенсионерка Раиса Высоцкая. Она живет с мужем Чеславом Иосифовичем. У пожилой женщины четверо детей, но у всех свои семьи, где воспитываются 13 внуков и 11 правнуков Раисы Дмитриевны.

Людмила Лихванчук и раньше приносила женщине пенсию домой. Теперь предлагает Раисе Дмитриевне помощь с покупкой продуктов и оплатой «коммуналки».

– Ой, да мы знакомы всю жизнь. Пенсию нам с мужем она приносит всегда вовремя. Что ни попросишь – все сделает, подскажет, поможет, – с благодарностью говорит хозяйка о почтальоне. – За квартиру муж в банке всегда платит, а с продуктами дети помогают, но я обязательно подумаю над вашим предложением. А от коронавируса мы защищаемся. Моем руки антисептиком, лицо руками не трогаем, пользуемся салфетками.

Идем дальше.

– Для стариков ведь главное – общение, – говорит Людмила Лихванчук. – Мы газеты им приносим, кому-то – пенсии, подписку оформляем. Они иногда уже на лестничной клетке меня встречают. Если вдруг задержалась где-то, начинают звонить по телефону – говорят, беспокоятся.

Хозяйка следующей квартиры Ольга Будько на пенсии по инвалидности. Живет с мужем.

– Да не боюсь я этого коронавируса, – говорит Ольга Вячеславовна. – У меня, если на инвалидность не обращать внимания, здоровье сибирское. Долго в Сибири жила. Пенсию нам с мужем курьер доставляет на дом. А наша почтальон Людмила очень приветливая. И газеты принесет, и подписку оформит. Над вашим предложением по оплате «коммуналки» на дому мы подумаем. Хотя нам ведь в нашем возрасте двигаться побольше нужно. Движение – жизнь.

В этот день в Молодечно приезжала из столицы Елена Ищук, заместитель директора Минского филиала РУП «Белпочта», национального оператора почтовой связи.

– Надеемся, люди с пониманием отнесутся ко всем мерам предосторожности из-за опасности коронавируса, – говорит Елена Александровна. – Мы просим не приближаться друг к другу и к нашим работникам ближе чем на метр-два. В основном все понимают, относятся нормально, но отдельные клиенты игнорируют наши требования.

ОПРОС «МП»

Какие меры профилактики коронавируса применяют в организациях и предприятиях центрального региона?

С таким вопросом «МП» обратилась к руководителям

Владимир БОРОВОЙ, директор санатория «Белая Русь» (Мядельский район):

– Мы внимательно относимся к самочувствию наших постояльцев. Всем прибывающим еще на входе измеряем температуру и направляем на медицинский осмотр. Далее медики несколько раз в день контролируют состояние здоровья человека. Из-за коронавируса усилили меры санитарной безопасности, установили дозаторы с дезинфицирующим средством. Также отменили все массовые мероприятия – экскурсии, дискотеки.

Инна МУРАШОВА, директор территориального центра социального обслуживания населения Логойского района:

– Разработали план мероприятий по минимизации угрозы распространения вируса COVID-19. Во-первых, приостановили посещение отделения комплексного обслуживания ТЦСОН родственниками проживающих, представителями общественных объединений. Рассказываем своим подопечным о сложившейся ситуации, предупреждаем о необходимости ограничить посещение людных мест, в том числе отделения дневного пребывания ТЦСОН. Распространяем листовки о мерах противодействия коронавирусу. В случае выявления больного для соцработника разработан алгоритм действий. Открыта горячая линия по доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости для одиноких пожилых граждан и инвалидов. В соцсетях, листовках, СМИ и других источниках указаны номера телефонов, по которым можно получить информацию по социальному обслуживанию и поддержке. Обеспечили наших соцработников медицинскими масками, перчатками, антисептиками. У всех сотрудников ТЦСОН два раза в день измеряется температура.

Ольга МУРАШОВА, директор по управлению ООО «Торговый дом «Радуга-свет»:

– Объекты торговли и общественного питания нашей сети работают во многих городах области: в Солигорске, Слуцке, Дзержинске, Молодечно, Узде. Для удобства посетителей при входе и в туалетных комнатах объектов установили дозаторы с дезсредствами. Открытую пищевую продукцию зафасовали в пластиковую упаковку. Всем сотрудникам выдали защитные маски, перчатки. Каждый час проводится санитарная обработка торговых лент, прилавочной зоны, кассового оборудования, столов и стульев кафе, входных ручек. В продажу ввели дезсредства и марлевые повязки, обеспечили стабильный запас круп и средств личной гигиены. Для укрепления иммунитета предлагаем покупателям витаминные салаты с добавлением моркови, яблока, чеснока. В объектах общепита расставили мебель так, чтобы расстояние между посетителями было не менее полутора метров.

Эдуард ПИРСКИЙ, директор областного аграрно-­технического профессионального лицея:

– С понедельника лицеисты ушли на плановые каникулы. Накануне еще раз напомнили ребятам об основных мерах профилактики коронавирусной инфекции. Свободное время предложили проводить дома, рекомендовали телевизионные программы, книги, образовательные интернет-сайты, которые помогут скрасить досуг. Некоторые преподаватели подготовили для учащихся индивидуальные задания. Для защиты от инфекции учебные корпуса лицея, общежитие, санузлы оборудовали дополнительными дозаторами с моющими и дезинфицирующими средствами. До начала весенних каникул устраивали для лицеистов пятиминутки здоровья, напоминали о правилах личной гигиены и других действенных мерах, которые помогут не допустить распространения заболевания.

Олег МАТУСЕВИЧ, директор Клецкого районного центра культуры:

– Работаем в штатном режиме, но массовые мероприятия перенесли на неопределенный срок. Число ребят, посещающих кружки и творческие объединения, снизилось, что связано в том числе и с весенними каникулами. С целью предотвращения распространения коронавируса в клубных учреждениях района предпринимаются соответствующие профилактические меры. При входе, в санузлах и на рабочих местах установлены дозаторы с антисептиком. Три раза в день проводится влажная уборка и проветривание помещений.

Подготовили Сергей ЕСМАНОВИЧ и Анна ХАЛДЕЕВА



