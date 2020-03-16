ОАО «Агро-Дубинское»: успех сопутствует трудолюбивым

Минувшие выходные были по-особому праздничными для жителей воложинского края, отмечавшего 80-летие. В честь большого юбилея проводились гулянья, награждали передовиков, среди которых, конечно, и работники ОАО «Агро-Дубинское». Благодаря высоким показателям, достигнутым коллективом под грамотным руководством Геннадия Касперовича в 2019 году, хозяйство стало лучшим в районе.

Директор Геннадий Касперович посвятил ОАО «Агро-Дубинское» 35 лет. За свои заслуги он не раз отмечался на районном уровне. В 2020 году Геннадий Вацлавович будет занесен на Доску почета Воложинщины

ОАО «Агро-Дубинское» сегодня – сильнейшее хозяйство Воложинского района. Общая площадь его угодий составляет 7737 га, 6308 га отведено под пашню. Созданы прекрасные условия для труда специалистов и содержания КРС: оснащены современным оборудованием молочнотоварный комплекс «Дубина-Вершицкая», молочнотоварные фермы «Дубина-Юрздыцкая», «Лесники», «Лосокино», «Нарейши», «Брильки», фермы «Сугвозды», «Ганчицы», «Дайнова». В хозяйстве содержится 4130 голов КРС, 1424 из них – дойное стадо. По итогам 2019 года удой на корову в ОАО «Агро-Дубинское» составил 5980 т (104,2% к уровню 2018 года). Ныне хозяйство реализует порядка 25 тонн молока в сутки. К слову, все оно идет сортом экстра!

Главный бухгалтер Жанна Сак работает в хозяйстве уже 30 лет

Оценивая сегодняшние успехи, трудно поверить, что когда-то «Агро-Дубинское» было в числе отстающих хозяйств района. Как отмечают старожилы, до прихода на руководящую должность Геннадия Касперовича о молоке сорта экстра здесь даже речи не шло, доили на корову около 1200 кг в год. Теперь же почти 6000! С нынешним руководителем ОАО «Агро-Дубинское» достойно развивается даже несмотря на груз дополнительной ответственности, возложенный с присоединением отстающих хозяйств, которые нужно было активно реабилитировать во внеплановом порядке. Однако, отвечая на вопрос о формуле успеха, Геннадий Вацлавович не спешит присваивать себе все заслуги, скромно уточняет:

Бухгалтеры Наталья Черепович, Елена Василевская, Светлана Соломко – настоящие профессионалы своего дела

– Это командный результат. У нас трудятся ответственные и инициативные люди, которые живут заботами хозяйства и заинтересованы в его развитии. Моя задача – лишь направить их и создать комфортные условия для работы.

Заведующий центральным складом Марина Петрович и агроном Татьяна Янковская очень ответственные и опытные специалисты

В хозяйстве сегодня работают 274 сотрудника. ОАО «Агро-Дубинское» полностью укомплектовано кадрами. И это при том, что отбор достаточно строгий, никто не получает высокую должность с порога, даже несмотря на количество дипломов и заслуг. Однако охотно меняют место прописки ради работы в ОАО «Агро-Дубинское» даже жители столицы и уроженцы стран-соседок. Так, к примеру, минчанка Наталья Жуковская переехала в Дубину с семьей, оставив работу на заводе, и ныне трудится на должности заместителя руководителя по животноводству, исполняя также обязанности главного зоотехника. Начинала дояркой и телятницей.

Бухгалтеры Алла Конон и Марта Соломко всегда справляются со своими служебными обязанностями на отлично

В этом году получает диплом о высшем образовании по специальности «Зоотехния».

Экономисты и юристы ОАО «Агро-Дубинское» – талантливые и трудолюбивые, как на подбор!

– Наталья Васильевна очень трудолюбивый и любознательный человек. С первых дней работы она по ночам штурмовала интернет в поисках дополнительных знаний по уходу за КРС. Вся ее инициатива держится на любви к животным. Она каждую коровку знает по кличке, к каждой у нее индивидуальный подход, поэтому и результат соответствующий, – отмечает Геннадий Касперович.

Инженер-механик Максим Матецкий пришел в хозяйство совсем недавно, по распределению. А водители Владимир Фальковский и Владимир Загорский – уже профессионалы с огромным стажем. Вместе они трудятся на благо родного хозяйства

Сегодня в ОАО «Агро-Дубинское» работают также муж Натальи Жуковской, ее дочь и зять. Хозяйство помогло с жильем, выделило комфортабельные дома. Посодействовало с жильем «Агро-Дубинское» и Алене Ищенко из Украины. Будучи воспитателем с высшим образованием, она в свое время стойко отработала в хозяйстве и загонщицей скота, и заведующей фермой. Ныне, переучившись, успешно трудится в должности ветврача, давая фору даже ветеринарам с большим стажем.

Заведующая комплексом «Дубина-Вершицкая» Светлана Рубан по совместительству исполняет обязанности зоотехника-селекционера: ухаживает за телятами и дойными коровами (порядка 700 голов)

– Чтобы такие инициативные, талантливые люди могли в полной мере развиваться в профессиональном плане, мы стараемся работать над модернизацией, улучшать условия труда. В современном мире тенденции отрасли быстро меняются, и важно не отставать от них, – уверен Геннадий Вацлавович. – Мы каждый год что-то строим: в 2017-м соорудили новый телятник на 200 голов, в 2018-м построили небольшую ферму на 400 голов.

Заместитель руководителя по животноводству Наталья Жуковская по итогам 2019 года получила от председателя облисполкома Почетную грамоту

В 2019 году закончили строительство современного доильно-молочного блока с возможностью дойки до 1000 голов, а также построили еще одну ферму на 400 голов – всего за три месяца. В 2020-м введем в эксплуатацию новый телятник, в 2021 и 2022 годах – еще по одной молочной ферме. А в 2023 году займемся масштабным обновлением доильного оборудования. Одна из важнейших целей – максимально сократить ручной труд, облегчив работу нашим специалистам.

Дина Сапач одна из лучших телятниц хозяйства

Помимо технической модернизации делают ставку в хозяйстве и на создание качественной кормовой базы для КРС. Как емко замечает Геннадий Вацлавович, молоко у коровы на языке. Посему в ОАО «Агро-Дубинское» тщательно прорабатывают рецептуры кормов, закупают лучшие витаминные добавки для животных.

Диспетчер Елена Пашковская помогает грамотно координировать работу водителей и трактористов хозяйства

За трудовые успехи работники ОАО «Агро-Дубинское» не раз удостаивались почетных наград и премий. По итогам 2019-го хозяйство стало лучшим в районе. Отметили на районном уровне и индивидуальные заслуги. Победителями соревнования за достижение наилучших результатов по севу среди механизаторов в районе стали Валерий Рогачевич (энергетическим средством «Роса» внес жидкие минеральные удобрения на площади 3228 га) и Иван Пашковский (на тракторе JonnDeere с посевным агрегатом АПП-6Д посеял яровые зерновые на площади 981 га). На заготовке кормов среди механизаторов лучшим стал Николай Иванчик (на погрузчике «Амкодор-352» осуществил трамбовку 24 943 т сенажной и силосной массы). В номинации «Лучший по профессии» победили тракторист-машинист Иван Пашковский, водитель автомобиля Александр

Соломко и оператор машинного доения Ольга Черепович.

Операторы машинного доения Ольга Черепович и Ольга Алексеенок трудятся на новой МТФ «Дубина-Юрздыцкая», оснащенной высокотехнологичным оборудованием Westfalia

Стоит отметить, что силами работников хозяйство успешно развивает растениеводство, заготавливая необходимые культуры не только на корм, но и непосредственно для реализации. Выращивают в «Агро-Дубинском» порядка 2500 га зерновых, 500 га рапса, 600 га кукурузы, 650 га сахарной свеклы. В 2019 году только от продажи сахарной свеклы хозяйство получило порядка 3 млн рублей.

С 1978 года работает в хозяйстве передовой механизатор Михаил Войтехович. Он всегда поддерживает технику в безупречном состоянии

Большим стимулом для работников хозяйства, конечно, является достойная оплата труда. Среднемесячная зарплата в ОАО «Агро-Дубинское» сегодня составляет 830 рублей. Однако те же операторы машинного доения получают и 1000, и 1500, в зависимости от результата. В большей степени труд оплачивается сдельно. Действует система премирования. Каждые полгода хозяйство устраивает праздничные мероприятия со сладким столом и приглашением артистов, во время которых подводятся промежуточные итоги и награждаются лучшие из лучших.

Для проведения строительных и ремонтных работ в ОАО «Агро-Дубинское» не нанимают сторонних специалистов. Обходятся своими силами. К примеру, водители Александр Соломко (занесен на районную Доску почета как лучший водитель) и Максим Гисич вместе с коллегами участвуют в плановом строительстве.

А еще сами соорудили вот такую красочную беседку для отдыха.

– Немаловажен и личный пример. Если руководитель спит, то и остальные будут, – считает Геннадий Касперович. – Чтобы добиться успеха, нужно любить свою работу, черпая в ней вдохновение для новых свершений. Будь то рождение теленочка или появление первых зеленых росточков на полях – каждый такой момент имеет свою ценность. Ведь из ежедневных маленьких побед складывается большое будущее хозяйства, на благо которого и трудится наш сплоченный коллектив.

Сварщик Михаил Лисимов один может заменить трех специалистов – настоящий профи!

Чтобы получать 100% молока исключительно сортом экстра, работники хозяйства не прибегают ни к каким ухищрениям, не используют сепараторов и пр. Весь секрет в строгом соблюдении технологических процессов, в личной ответственности и аккуратности. Чтобы персонал ферм надежно усвоил эту науку, в хозяйстве проводят лекции, дни животновода.

Механизаторы Виктор Бурко и Валерий Рогочевич, главный инженер Казимир Богуславский и механизатор Александр Ашкирко – гордость ОАО «Агро-Дубинское»

ОАО «Агро-Дубинское»

Воложинский район, д. Дубина-Боярская

Тел.: +375 17 723-64-32 (приемная), +375 17 723-67-36 (диспетчерская)

dybinckoe@tut.by

Юлия ШУМАН