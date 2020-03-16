ООО «Ивенецкая птушка»: Вкусно. Полезно. Без химии

Здоровое питание – один из современных трендов. Спрос на продукты, произведенные в экологически чистой местности и не содержащие химических добавок, антибиотиков, постоянно растет.

Однако далеко не вся продукция, которую производители пытаются выдать за натуральную, является таковой. Более того, использовать слово «органический» на упаковке с товаром можно лишь при наличии соответствующего сертификата. В ближайшее время такой сертификат надеется получить ООО «Ивенецкая птушка». Как говорит директор предприятия Анатолий Широцкий, предпосылки для этого есть.

– Конечно, по объемам выпускаемой продукции не можем сравниться с таким гигантом, как, скажем, 1-я Минская птицефаб­рика. Мощности нашего предприятия гораздо скромнее: в двух птичниках содержится 30 тысяч кур-несушек, от которых ежедневно получаем 18 тысяч яиц, – рассказывает Анатолий Широцкий. – Но зато берем качеством! Так как наш учредитель – ОАО «Пуховичский комбинат хлебопродуктов», недостатка в комбикормах, сбалансированных по всем белково-витаминно-минеральным показателям, несушки не испытывают. Антибиотики, химические добавки, мясо-костная мука, ГМО – исключены.

Помимо двух птичников на 30 тысяч кур-несушек, в хозяйстве есть и небольшой птичник на 1000 голов. Куры здесь содержатся в условиях свободного выгула и на исключительно натуральных кормах: кукурузе, пшенице… Они несутся и рас­тут естественным путем, не зная антибиотиков и гормонов. Считается, что яйца от «свободных» кур, которые не теснятся в клетках на «жилой площади» размером с лист А4, принимают солнечные ванны, гораздо полезнее, ведь птицы не испытывают стресс от скученности и обездвиженности…

На заметку хозяйкам: купить яйца такого качества можно во многих магазинах Минска. Ищите на упаковке бренд «Вясковае» со специальной пометкой «Яйца от кур свободного выгула».

– Наша главная цель – производство экояиц и птицы. Можно сказать, все способствует тому, чтобы заняться выпуском именно органической продукции: предприятие расположено в лесистой, экологически чистой зоне, вдали от промышленных производств и транспортных артерий, – перечисляет директор. – Мы уже подготовили бизнес-план строительства фабрики с двумя птичниками под экояйцо и птицу. Хотим также поставить два птичника под «Натурпродукт» и два промышленных птичника.

ООО «Ивенецкая птушка» занимается также выращиванием венгерских и румынских фазанов для охотничьих хозяйств

Анатолий Широцкий понимает, что производство органической продукции очень затратное в сравнении с традиционными технологиями. Так, на строительство шести объектов, обозначенных в бизнес-плане, нужно порядка 16 млн рублей. Эти деньги, помимо прочего, пойдут на покупку клеточного оборудования системы Baltika – курам-несушкам здесь обеспечат максимально комфортные условия. Птицы получат больше возможностей реализовать свои естественные потребности – расправлять крылья, сидеть на насестах, свободно перемещаться по птичнику. Яйца от таких кур будут идти под маркировкой «Натурпродукт». Для производства экояиц нужны другие птичники – отдельные, с максимальным содержанием 3000 голов. Особое внимание – кормам. Исключительно экологически чистые и безопасные. В Беларуси производством таких кормов никто не занимается, но, как сказал Анатолий Широцкий, ОАО «Пуховичский комбинат хлебопродуктов» к 2024 году планирует начать их приготовление.

– Спрос на органические продукты превышает предложение, так что прибыль от выручки эко­яиц будет существенной. К тому же планируем реализовать свой товар в страны ближнего зарубежья, – отмечает директор. – Еще один весомый плюс: со строительством новой фабрики создадим дополнительные рабочие места. Сейчас на предприятии трудятся 30 человек, в перспективе будем расширять штат до 70. Но самое главное – здоровье наших покупателей. Ведь экологически чистые продукты не только вкусные, но и высококачественные, полезные и безопасные!

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Галина НАРКЕВИЧ