Оснований для паники в связи с COVID-19 нет, ситуация полностью контролируемая

Об этом на встрече с журналистами заявила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

Всемирная организация здравоохранения отмечает высокий уровень обеспеченности Беларуси оборудованием для вспомогательной вентиляции легких. По данным ВОЗ, показатель Беларуси в этом плане составляет 38 аппаратов на 100 тыс. населения. В то время как в США – 18 на 100 тыс., в Италии – 8,3 на 100 тыс.

В нашей стране проведено более 21 тысячи тестов на COVID-19. Тестирование осуществляется с 23 января. Напомним, что Беларусь вошла в топ-10 стран мира с наибольшим числом выполненных тестов на коронавирус. Уже выписаны или готовятся к выписке 22 пациента. Ранее у них тест на COVID-19 показал положительный результат, после проведенного лечения тесты отрицательные. Еще 59 человек находятся под медицинским контролем и на лечении.

Среди мер профилактики коронавируса специалисты выделяют социальное дистанцирование. В этом случае нет запрета на посещение улицы, парка. Вместе с тем во время прогулок прохожим нужно соблюдать дистанцию в 1–1,5 м. Самоизоляция – мера, которая рекомендована тем, кто приезжает в Беларусь из-за рубежа.

В целях профилактики COVID-19 Мин­здрав призывает пожилых людей по возможности оставаться дома.

«В мире проходит акция, инициированная медработниками «Мы остаемся на работе, чтобы помочь вам. Вы остаетесь дома, чтобы помочь нам», направленная на сдерживание числа заболевших. Ее цель – препятствовать распространению коронавируса в нашей стране», – под­черкнула Елена Богдан.

Среди рекомендаций Минздрава Беларуси – не выезжать на отдых за границу. Из всех случаев COVID-19, выявленных в Беларуси, 41 – завозного характера. И только в одном случае заболевший – иностранец, все остальные – граждане Беларуси.