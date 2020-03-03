Открытый диалог

Заместитель председателя облисполкома Иван Маркевич встретился с кандидатами в члены молодежного парламента при Национальном собрании.

Ребята рассказали о программах, с которыми они баллотируются в молодежный представительный орган, об образовательных и волонтерских проектах. Теперь необходимо придать им официальный статус, подключить как можно больше молодых людей к их реализации, расширить географию проводимых мероприятий.

– Молодежный парламент – это хорошая возможность попробовать свои силы как в политике, так и в волонтерском движении, – подчеркнул Иван Маркевич.

Он добавил, что Минский облисполком и районные исполнительные комитеты намерены продолжать сотрудничество с молодыми политиками, поблагодарил ребят за проводимую работу и пожелал всем кандидатам успешного старта в их карьере.

Участник встречи, педагог дополнительного образования центра творчества детей и молодежи Борисовского района Артем Шаповалов, отметил, что он является тренером в области неформального образования и куратором клуба ЮНЕСКО. Иван Маркевич выразил мнение, что этот опыт работы необходимо переносить и на другие районы.

Художественный руководитель народного любительского коллектива семейного ансамбля «Живица» Борского сельского Дома культуры в Пуховичском районе Юрий Кривошей поделился своими планами по работе в парламенте. Юрий занимает активную гражданскую позицию, является членом Белорусского союза музыкальных деятелей, лауреатом и победителем областных, республиканских и международных фестивалей и конкурсов, магистром менеджмента.

Завершая встречу с молодежью, Иван Маркевич заверил, что диалог будущих депутатов с исполнительной властью области будет и впредь таким же открытым.

Молодежный парламент при Национальном собрании Беларуси начнет работу уже весной. От каждого региона в нем будет представлено по 10 молодых людей. Это одни из самых достойных представителей молодежи, которых выдвинули областные и Минский городской Советы депутатов.

Члены молодежного парламента смогут участвовать в заседаниях сессии Палаты представителей, работать с депутатами в округах, вносить свои предложения при создании законопроектов. n

(По материалам пресс-службы облисполкома)