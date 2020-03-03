Вы тут: Главная Общество

Открытый диалог

03.03.2020 0 Комментариев , 10 Просмотров

Заместитель председателя облисполкома Иван Маркевич встретился с кандидатами в члены молодежного парламента при Национальном собрании.

Ребята рассказали о программах, с которыми они баллотируются в молодежный представительный орган, об образовательных и волонтерских проектах. Теперь необходимо придать им официальный статус, подключить как можно больше молодых людей к их реализации, расширить географию проводимых мероприятий.
– Молодежный парламент – это хорошая возможность попробовать свои силы как в политике, так и в волонтерском движении, – подчеркнул Иван Маркевич.
Он добавил, что Минский облисполком и районные исполнительные комитеты намерены продолжать сотрудничество с молодыми политиками, поблагодарил ребят за проводимую работу и пожелал всем кандидатам успешного старта в их карьере.
Участник встречи, педагог дополнительного образования центра творчества детей и молодежи Борисовского района Артем Шаповалов, отметил, что он является тренером в области неформального образования и куратором клуба ЮНЕСКО. Иван Маркевич выразил мнение, что этот опыт работы необходимо переносить и на другие районы.
Художественный руководитель народного любительского коллектива семейного ансамбля «Живица» Борского сельского Дома культуры в Пуховичском районе Юрий Кривошей поделился своими планами по работе в парламенте. Юрий занимает активную гражданскую позицию, является членом Белорусского союза музыкальных деятелей, лауреатом и победителем областных, республиканских и международных фестивалей и конкурсов, магистром менеджмента.
Завершая встречу с молодежью, Иван Маркевич заверил, что диалог будущих депутатов с исполнительной властью области будет и впредь таким же открытым.
Молодежный парламент при Национальном собрании Беларуси начнет работу уже весной. От каждого региона в нем будет представлено по 10 молодых людей. Это одни из самых достойных представителей молодежи, которых выдвинули областные и Минский городской Советы депутатов.
Члены молодежного парламента смогут участвовать в заседаниях сессии Палаты представителей, работать с депутатами в округах, вносить свои предложения при создании законопроектов. n
(По материалам пресс-службы облисполкома)

Предыдущая статья
Следующая статья

Рекомендации для Вас

Участковый – от слова «участие»

До работы… три часа. Выход из сложной ситуации всегда можно найти, если не опускать руки

Шэсць хвілін не дробязь

Самый важный подарок

Еще одна точка роста Минщины

Минская область отправила в Чунцин медицинские маски

Об авторе: redactor2

Добавить комментарий

﻿