Павел КАРТЕЛЬ: Живу здесь и сейчас

После несчастного случая Павел Картель в 22 года утратил возможность ходить, но со временем обрел другую – чувствовать настоящий интерес к жизни. Сейчас в свои 30 лет на инвалидной коляске участвует в марафонах, играет в регби, как волонтер помогает другим изменить судьбу.

Через «не могу»

О том, как в 22 года оказался в инвалидной коляске, лишний раз вспоминать не хочет. Несчастный случай с тяжелыми последствиями. И больше никаких подробностей.

– Очнулся в больнице, сразу и не понял, что к чему. Руки-ноги на месте, голова цела – значит, думаю, повезло, легко отделался. Но врачи ошарашили: перелом позвоночника с ушибом спинного мозга, – сейчас Павел говорит об этом спокойно, а тогда слова медиков воспринял крайне тяжело.

Свою жизненную позицию Паша оформил в виде татуировки. Песочные часы – напоминание о том, что время, отпущенное человеку, не безгранично. И прожигать его понапрасну – сродни преступлению против себя самого.

Обычно за лето Павел Картель успевает провести три смены в лагере активной реабилитации. Домой приезжает только на 2–3 дня, чтобы выспаться.

– Физически тяжело, но я доволен: мой опыт интересен и полезен другим. В лагере всегда много детей, они свою беспомощность переживают особенно остро. Первое время не хотят идти на контакт, но когда видят, что я общаюсь на равных – в такой же инвалидной коляске, с такими же проблемами – стена между нами постепенно исчезает.

Этим летом Паша снова будет волонтером в лагере активной реабилитации для детей-инвалидов, разрабатывает развивающую игровую программу. В планах на это год – поездить по миру, посетить страны, где еще не был. Уже оформляет визу.

Все победы и достижения посвящает сыну. Спортсмен, волонтер, путешественник – это все потом. Прежде всего он отец, который должен быть достойным примером своему ребенку, и коляска ему в этом не помеха. С Максимом участвуют в марафонах, ходят в цирк, в этом году собирались вместе встать на лыжи, но погода подвела. Еще одна цель – прыгнуть с парашютом. Говорит, в той, прошлой жизни ему бы и в голову не пришло такое безумие. А теперь все просто: хочу и добиваюсь!

Не ел, не пил – жизненные силы поддерживали капельницами. Жена, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, принесла в больницу сына. Сердце у Павла заныло:

– Стыдно стало за себя. Сыну отец нужен, мужик, а не слабак безвольный. В этот момент, можно сказать, родился новый я.

Первые месяцы после выписки были самыми тяжелыми и физически, и психологически. Чтобы отвлечься, взялся за иголку с ниткой.

– Ну как взялся… Пальцы практически не работали: пытаюсь удержать иголку – ускользает, хватаюсь за нитку – путается в узелках. Раздражался, бросал, начинал заново. Потом наловчился: вышивал крестиком лежа, держа иголку ртом. Руки быстро затекали, но я не обращал внимания. Это была первая маленькая победа над самим собой.

Картель участвует – другим медалей не видать!

А вот уверенности в себе Паша не мог обрести долго. То ли стеснялся инвалидной коляски, то ли боялся сочувствующих взглядов, но из дому выходил редко. Из четырех стен его буквально вытолкнул такой же инвалид-колясочник Ваня Котега, житель Березино. Церемониться не стал, с порога заявил: «Или едешь со мной на республиканские соревнования для инвалидов-колясочников, или твой удел – эта комната». Словом, выбора не оставил.

Комнаты в доме Паши увешаны картинами, вышитыми крестиком. Сюжеты разные: дикие и домашние животные, пейзажи, но самый частый – мирно спящий кроха-малыш. Молодой человек поясняет:

– Когда все случилось, сын Максим примерно такой был. Ему делать первые шаги, а меня рядом нет. С ума сходил от бессилия. А в итоге сын стал моим спасением, вытащил из депрессии…

– Просто стыдно было отказаться! Ваня старше меня, сильнее духом, – признается Паша. – В общем, поехали. Увидеть в одном месте столько колясочников не ожидал. Больше всего удивило их поведение: все улыбались, смеялись, казались более живыми и здоровыми, чем многие обычные люди. То ли под влиянием эмоций, переполнявших меня, то ли от счастья, что занял два третьих места, вернулся домой абсолютно с другим настроем.

Спустя два месяца Павел уже сам по­ехал на соревнования. Перепробовал разные виды спорта, но в итоге отдал предпочтение регби и марафону. Почти шесть лет «бегает», не пропускает ни одного соревнования. Любимая дистанция – 10 км. На последнем республиканском чемпионате соперники, когда увидели Пашу, обреченно развели руками: «Картель здесь. Теперь точно золота не видать». Так и вышло – Павел забрал главную награду.

А вот регби на колясках еще относительно молодой для нашей страны вид спорта, только набирает обороты. Среди тех, кто пропагандирует его, и Павел Картель.

– Регби – это три в одном: баскетбол, хоккей и футбол! Зрелищно, но травмо­опасно! Коляска не гарантирует защиту от столкновений и падений. Да и поблажек не дает: упал – забирайся назад и снова вступай в игру. Только так можно чего-то добиться, и не только в спорте – в жизни тоже.

Управляя мечтой

За последние семь лет жизнь Паши изменилась кардинально. После несчастного случая из его окружения ушли люди, с которыми связывала и дружба, и любовь. Не выдержала трудностей супруга. Но Павел не держит на нее обиды: лучше одному, чем быть кому-то обузой.

Появились и новые люди.

– Спорт – это только часть моей жизни. Практически все лето пропадаю в лагерях активной реабилитации. Туда приезжают колясочники: дети, взрослые, которые 5, 10 и даже 20 лет боялись выйти из дома и вот, наконец, выбрались из своих коконов. Они не знают, как съезжать с бордюра, плавно спуститься и подняться по пандусу, – рассказывает Павел Картель. – Самое страшное, что за годы затворничества разучились свободно общаться. Вместе с другими инструкторами-колясочниками обучаем их этому. Часто думаю: почему именно на мою долю выпало такое испытание? Может, чтобы почувствовал, наконец, настоящий вкус жизни? Или чтобы начал жить не только для себя, но и для других: помогал тем, кто не в силах принять болезнь… Смирился ли я со своей?.. Скорее да, чем нет.

Врачи, как и 8 лет назад, настроены оптимистично, и я им верю. Но не хочу тратить бесценное время на ожидания, что когда-нибудь встану и пойду. Живу здесь и сейчас. Мечтаю о семье, детях. Раньше не понимал, теперь знаю наверняка: никогда не сдавайся, все в твоих руках!

Галина НАРКЕВИЧ, фото Светланы КУРЕЙЧИК